Elodie/ Dimenticato Marracash, è amore con Andrea Iannone: com’è nata la loro storia

ELODIE DI PATRIZI OSPITE A “VERISSIMO”

Elodie sarà protagonista questo pomeriggio del primo dei due appuntamenti stagionali di “Verissimo”, il fortunato rotocalco tv del weekend delle reti Mediaset che come ogni autunno torna puntuale su Canale 5 e con l’abituale ricco cast di ospiti: e nella puntata di questo sabato pomeriggio sarà ospite della padrona di casa, Silvia Toffanin, anche Elodie Di Patrizi, 32enne cantante e, da poco, anche attrice: infatti l’artista capitolina parlerà non solo del successo dei suoi ultimi singoli, pubblicati la scorsa estate, ma pure della sua seconda partecipazione a una produzione cinematografica.

CONCORRENTI AMICI 22, CLASSE 2022-2023/ É già polemica sulla classe: "Disparità!"

Infatti, Elodie (che pure aveva avuto una parte nel cast del film “Non c’è campo” di Federico Moccia del 2017), di recente ha attirato su di sé le attenzioni dei fotografi all’ultimo Festival del Cinema di Venezia col suo look da dark lady dato che era la protagonista di “Ti mangio il cuore”, la pellicola diretta dal 42enne regista pugliese Pippo Mezzapesa, al suo secondo lungometraggio in carriera, presentato tra l’altro nella sezione Orizzonti. Ad ogni modo l’ospitata della Di Patrizi negli studi di “Verissimo” si arricchirà certamente di altri temi: dopo l’addio dato allo storico compagno Marracash, Elodie infatti è stata paparazzata assieme a un personaggio noto e uno scoop di “Chi” ha confermato quelle che all’inizio erano solo delle presunte voci sulla nuova relazione sentimentale…

Marracash, stoccata all'ex Elodie e Andrea Iannone?/ Spunta Giulia De Lellis e un video che scatena il gossip

ELODIE, GLI SCATTI CON ANDREA IANNONE: PAPARAZZATI A MILANO E…

Dopo giorni di indiscrezioni e smentite, ora è ufficiale: c’è una love story tra Elodie e l’ex centauro Andrea Iannone. La coppia nata da poco infatti è stata pizzicata (a dire il vero senza nemmeno troppa difficoltà, forse per la volontà dei due di uscire subito allo scoperto…) per le vie di Milano, teneramente abbracciata. Gli scatti, come accennato, sono del settimanale “Chi” che quindi ha di fatto confermato come tra l’artista e il pilota abruzzese originario di Vasto fosse cominciata una frequentazione dalla scorsa estate, con ‘avvistamenti’ in rinomate località turistiche della Sardegna e della Puglia. Peraltro le foto lasciano pensare che non si sia trattato certamente della prima uscita: Elodie infatti vive in quel di Milano, a poca distanza da Lugano dove invece risiede Iannone, fattore che certamente potrebbe anche aver aiutato la loro storia a diventare più solida in queste settimane.

Elodie e Andrea Iannone di nuovo insieme/ Sorrisi e abbracci a Milano, lo scoop...

Intanto Elodie ha fatto parlare di sé anche per via dell’uscita del nuovo brano, intrinsecamente legato col film di cui è protagonista dato che fa parte della colonna sonora ufficiale di “Ti mangio il cuore”. L’artista ha infatti lanciato “Proiettili” assieme a Joan Thiele, singolo firmato pure da Elisa e che aveva accompagnato proprio il suo esordio in un ruolo di peso davanti alla macchina da presa. La canzone, a partire dal testo ma pure dal sound che propone, riprende di fatto il tema della pellicola, ovvero la storia di un amore impossibile tra la moglie di un boss malavitoso e il rampollo di un’altra ‘dinastia’ mafiosa. Una canzone (e una storia) d’amore “e di coraggio” ha ricordato la stessa Elodie sul suo profilo Instagram presentando la canzone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA