Elodie e Andrea Iannone ancora insieme, nuova coppia?/ Dopo la Sardegna…

Elodie e Andrea Iannone di nuovo insieme: dopo la Sardegna, pizzicati a Lugano

In questa calda estate 2022 sta nascendo una nuova coppia? Ormai si rincorrono le voci e le indiscrezioni attorno ad Elodie e Andrea Iannone, più volte pizzicati insieme in questo ultimo periodo. Dopo i rumors e gli indizi sul riavvicinamento all’ex Marracash, la cantante di Tribale sembra però aver cambiato rotta e aver trovato un’intesa proprio con l’ex pilota motociclistico. L’ultima segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto un nuovo scatto rubato con i due di nuovo insieme.

Elodie e Andrea Iannone, scatta il bacio caliente in Sardegna?/ Le reazioni al gossip

Dopo la vacanza in Sardegna, corredata da presunti baci infuocati che tuttavia non sono sfuggiti agli occhi attenti del gossip, Elodie e Iannone sarebbero stati pizzicati per le vie di Lugano. La foto li ritrae a passeggio e, a corredo della Instagram story condivisa dalla Marzano, un messaggio: “Elodie e Iannone a Lugano. Amici o meno coppia top“. Restano dunque i dubbi sulla tipologia di rapporto che lega i due: una semplice amicizia o qualcosa di più?

Elodie e Andrea Iannone "insieme in Sardegna", nuova coppia?/ I rumors...

Elodie e Andrea Iannone: tutti gli indizi sulla presunta nuova coppia dell’estate

I rumors su Elodie e Andrea Iannone sono esplosi a inizio agosto, quando la coppia sarebbe stata pizzicata a cena insieme. Le indiscrezioni, di giorno in giorno, si sono fatte sempre più insistenti e hanno aggiunto ulteriori nuovi dettagli a questa ipotetica nascente relazione. La cantante e l’ex pilota motociclistico, infatti, avrebbero anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme nella meravigliosa cornice della Sardegna: in quei momenti sarebbero stati immortalati in atteggiamenti intimi, tra sorrisi, baci infuocati e cenni d’intesa.

Elodie spopola in radio/ Ottiene una nuova numero 1 con Tribale!

Tutti dettagli che hanno fatto impazzire e non poco il mondo del gossip, ora più che mai attento a carpire ogni movimento di questa coppia. Elodie, dopo la rottura con Marracash, aveva palesato gli scorsi mesi i segnali di un possibile riavvicinamento al rapper. Andrea Iannone invece, dopo le storiche e chiacchieratissime relazioni con Belén Rodriguez e Giulia De Lellis, è da tempo lontano dai riflettori della cronaca rosa. Nell’estate 2022 segnata dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, potrebbe prendere forma una nuova, giovane coppia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA