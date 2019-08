Elodie e Marracash/ Estate di fuoco per la coppia: notti romantiche.. (Battiti Live)

Se la loro “Margarita” sta facendo ballare tutti, tanto da essere il tormentone dell’estate 2019, la storia d’amore nata tra Elodie e Marracash lo è ancor di più. Proprio questa canzone è servita a far scoccare la scintilla e oggi sembra non si tratti soltanto di un fuoco di paglia. Chi credeva che il loro fosse un flirt passeggero, al momento, dovrà ricredersi perché la storia tra Elodie e Marracach continua. Lo palesano quelle poche, ma infuocate, stories che su Instagram li vedono uno accanto all’altra, con volti divertiti e ammiccanti. Come quella vista solo pochissime sere fa, che mostrava i due impegnati in una cena romantica. La passione c’è ed è innegabile: la loro estate procede tra impegni e gite in barca, ma queste ultime insieme. La voglia dei fan di vederli insieme sul palco o, magari, in una situazione meno formale è intanto salita alle stelle. Chissà se a breve i due artisti regaleranno questa gioia al pubblico… (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elodie e Marracash: non solo “Margarita”

Elodie torna a Battiti Live 2019 dopo essere stata protagonista anche in altre tappe. Lo splendido talento uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ha cantato il nuovo singolo “Margarita”. Rimane il dubbio se la vedremo esibirsi insieme al rapper visto che per esempio a Bari Marracash non c’era e le parti delle canzoni da lui interpretate erano lanciate tramite lo schermo che fa da cornice al palcoscenico. Elodie continua ad essere uno degli artisti più amati dai giovani e il suo successo è straordinario anche sui social network dove ha deciso di iniziare a postare anche un po’ della sua vita personale non solo con le foto ma anche utilizzando le ormai note storie. Queste le permettono infatti di avere uno splendido filo diretto col suo pubblico.

Elodie: protagonista a Sciacca

Elodie sarà protagonista anche a Sciacca oltre che a Battiti Live 2019. La ragazza sarà presente all’evento “Azzurro Food – La cucina al centro del Mediterraneo” che sarà allestito dall’8 all’11 agosto prossimo per la sua sesta edizione. Questo evento è organizzato da Record Eventi e Futuris Srls insieme alla Regione Sicilia, il Comune di Sciacca, la Pro Loco Sciacca Terme e Punto A Capo. Elodie farà un concerto del tutto gratuito il 9 agosto, nell’ambito della rassegna di spettacoli che vedranno protagonisti anche il cabarettista Sasà Salvaggio, il comico Ernesto Maria Ponte e la cantante Carmen Consoli. Tutto per la gioia del pubblico che potrà gratuitamente godersi una serata tra buon cibo e la presenza di una cantante amata proprio come Elodie.



