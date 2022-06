Elodie lancia “Tribale”/ “Marracash? E’ troppo assoluto quello che ci unisce”

Elodie lancia il nuovo singolo estivo “Tribale”

Elodie è tra gli ospiti dell’evento musicale “Radio Zeta Future Hits live”, il primo festival dedicato alla cosiddetta «Generazione Zeta», i nati tra la fine dei 90 e i primi dieci anni del 2000 trasmesso dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Un graditissimo ritorno per la cantante di Amici di Maria De Filippi che presenterà dal vivo il nuovissimo singolo dal titolo “Tribale”. Non c’è estate senza una canzone di Elodie che nel corso degli ultimi anni ha fatto cantare e ballare gli italiani. Nel 2018 ha stregato con “Nero Bali”, nel 2019 la sua “Margarita” con Marracash ha fatto incetta di streaming e views fino alla consacrazione con “Guaranà” nel 2020. Che dire: un successo dietro l’altro per la cantante che quest’estate tenta nuovamente il colpaccio con “Tribale”. Sarà il tormentone dell’estate 2022?

Una carriera in ascesa quella di Elodie nata da una modella delle Antille francesi e cresciuta nella borgata romana di Quartaccio. L’interprete intervistata da La Nazione ha parlato proprio della mamma: “aveva 21 anni quando sono nata. Non era pronta per prendersi cura di un figlio, né per imporre regole e farle rispettare. A casa non c’era una bella arietta”.

Elodie: da Amici al grande successo

L’infanzia di Elodie non è stata delle più semplici. “A 12 mi facevo le canne tutto il giorno per stare tranquilla. Ero sempre arrabbiata. A 15 anni ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli” ha raccontato in una vecchia intervista confessando di aver un grande rimpianto: non aver sostenuto l’esame di maturità. “Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca” – ha detto la cantante che, dopo una serie di porte in faccia, prima X Factor e poi Amici, nel 2015 si ripresenta proprio ad Amici conquistando uno dei banchi della scuola più seguita della tv.

Inizia così la carriera di Elodie che nel giro di pochi anni è diventata una delle star più ricercate del panorama musicale italiano. Nella sua vita oltre al successo arriva anche l’amore. La sua storia con Marracash ha fatto impazzire i fan e il mondo del gossip e, anche se oggi si sono lascati, tutti sperano in un loro ricongiungimento. “Non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?” – ha detto la cantante sul rapporto con Marracash.











