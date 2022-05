Elodie/ “Sin da bambina ho sempre sentito le ingiustizie: faccio ciò che amo”

Elodie è stata l’ospite del programma televisivo di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, ha parlato del suo ultimo brano Bagno a Mezzanotte, tutti i proventi ricavati dal suo brano verranno donati per la guerra in Ucraina.

Elodie è la madrina del Roma Pride 2022

Elodie dopo essersi esibita nel programma televisivo Che Tempo Che Fa con il suo nuovo brano “Bagno a Mezzanotte”, ha dichiarato di essere molto orgogliosa ed entusiasta di esser stata scelta come madrina per il Roma Pride 2022. Elodie dichiara: “Da sempre, sin da bambina mi sono sempre sentita vicino al mondo LGBT e soprattutto alle ingiustizie”, quando le è stato chiesto di diventare la madrina del Roma Pride 2022 è stata molto felice di questo nuovo ruolo.

Inoltre debutterà come attrice protagonista nel nuovo film d’autore “Ti mangio il cuore”, il film tratterà della società foggiana e la 4° mafia italiana. Il punto di vista di Elodie, è incentrato sulla posizione delle donne nelle società mafiose. Il film di Pippo Mezzapesa è stato girato in Puglia e racconta di una storia d’amore totalmente ambientata nel meridione più oscuro e criminale.

Elodie, come si vede nel prossimo futuro

Elodie alla domanda di Fabio Fazio come si vede nel futuro ha dichiarato: “Spero di fare sempre quello che amo fare, crescendo come persona e soprattutto riuscendo a fare cose diverse anno dopo anno”. La sua prima esibizione è stata proprio durante il battesimo di sua cugina, cantando: “Grande, Grande, Grande”. Per questa esteta è prevista l’uscita di un nuovo singolo dal titolo: “Tribale”, il quale uscirà durante il Roma Pride 2022.

La fonte d’ispirazione per il film che vedrà la cantante come protagonista è stato il libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. L’intero film è stato girato in bianco e nero per poi esser prodotto d Indigo Film con la collaborazione di Rai Cinema e il supporto della Apulia Film Commission. L’unica data del Elodie Live 2022 sarà al Magnolia il 26 Giugno 2022, in merito alla scelta dell’unica data, la cantante ha dichiarato di voler fare i suoi passi con calma, proprio per darsi il tempo di capire come svolgere al meglio le sue passioni.

