Elodie: “Un figlio? Ci penso perchè ho 32 anni ma non lo desidero”/ “Magari adotterò”

Elodie sarà ospite questa sera del programma di Peter Gomez, La Confessione, in onda sul canale Nove, e nell’occasione affronterà svariati argomenti fra cui anche alcune questioni prettamente politica. L’artista, del resto, si è sempre schierata su determinati temi, a cominciare dal razzismo e dall’identità di genere, lei che è stata di recente la madrina del Gay Pride di Roma: “Sono felice di essere nata in Italia, poteva andarmi peggio – spiega l’ex di Amici e X Factor – buona parte del Paese ha la visione giusta delle cose, ma onestamente fatico a comprendere Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Si possono avere idee diverse, non c’è bisogno di livore, inca*zatura… Stia calma la Meloni. Posso capire che lei pensi di essere lontana da chi vive in maniera diversa, ma non capisco, non gliene deve fregare un ca**o. Ognuno ha la sua vita, ma ci sono modi e modi di parlare e fare politica. Non credo sia questo il modo giusto, bisogna capire come vivere la nostra diversità”.

Elodie ha ricordato come la gente abbia paura in quanto spesso e volentieri “non ha il coraggio di fare un passo verso gli altri. È molto più semplice additare e incavolarsi col prossimo”, definendo il tutto come “una perdita di tempo enorme”. Sul Salvini invece svela: “L’ho incontrato in aeroporto, volevo fermarlo per dirgli che aveva fatto una brutta figura sulla questione dell’Ucraina. Ma ho lasciato stare. Non lo trovo nemmeno carismatico”. Critiche anche alla sinistra: “La mia famiglia è sempre stata di sinistra. La sinistra però manca di volti e la politica è fatta anche di questo. Uomini e donne in cui riconoscersi. Ci siamo tutti un po’ arresi”.

ELODIE, LA MATERNITA’ E LA MAMMA: LE SUE DICHIARAZIONI

Fra i tanti argomenti affrontati, anche la maternità, di cui Elodie ne parla così: “A un figlio ci penso perché ho 32 anni, ma non ho il desiderio di avere un figlio. Ogni tanto penso a come potrò essere come madre, perché non tutti hanno questo destino. Non voglio escludere le mie possibilità che è dare amore o ricevere amore, magari adotterò. Mi ha colpito molto la decisione della Corte Suprema americana che ha negato il diritto all’aborto. Un grande passo indietro. È successa una cosa gravissima sul tema dei diritti delle donne. Ci dobbiamo sempre ricordare che tutto quello che conquistiamo, possono togliercelo. Questa è la cosa che più mi sconvolge e non comprendo”.

In chiusura del programma, Peter Gomez ha chiesto ad Elodie di fare la sua Confessione, e la cantante ha deciso di parlare della madre, commuovendosi: “Ci siamo parlate tante volte, ma sono sempre stata molto rigida apparentemente”, ha esordito la cantante che poi si è rivolta direttamente alla mamma: “Sono molto felice che tu abbia trovato la tua strada. Ci hai messo tanto e so con quanta fatica hai trovato la tua felicità. Sono veramente orgogliosa di te ed è difficile essere se stessi. È facile seguire un binario essere ordinari per non essere giudicati dagli altri e da noi stessi. Scoprirsi fino in fondo è complesso, difficile e doloroso. Hai avuto questa forza e ti ringrazio perché è anche grazie a te che ho scoperto tanti lati dell’essere umano e chi sono io… Perché ti somiglio più di quanto credi e per me è un orgoglio”.











