Elon Musk e Vladimir Putin sarebbero in continuo contatto. E’ questa la bomba sganciata in queste ore dal Wall Street Journal e che potrebbe creare un po’ di trambusto in vista delle elezioni americane che scatteranno il prossimo 5 novembre 2024. Non va infatti dimenticato che Elon Musk si è schierato regolarmente dalla parte di Donald Trump in vista appunto delle presidenziali, e questa sua “liason” con il presidente russo potrebbe risultare scomoda. In ogni caso, stando a quanto riferisce il Wall Street Journal, il numero uno di Tesla e Putin si sentirebbero con costanza dalla fine del 2022, quindi da esattamente due anni.

Nel suo scoop l’autorevole quotidiano a stelle e strisce cita varie fonti, fra cui funzionari sia americani che europei, sostenendo che i due personaggi colloquino spesso e volentieri non soltanto di cose personali, ma anche di affari ed ovviamente delle tensioni a livello internazionale degli ultimi due anni. Sembra che in uno dei colloqui intercorsi fra l’imprenditore di origini sudafricane e Putin, quest’ultimo abbia chiesto di non attivare Starlink, il servizio internet basato sui satellite, per Taiwan, di modo da poter evitare uno “sgambetto” a Xi Jinping, presidente cinese.

ELON MUSK E PUTIN SEMPRE IN CONTATTO: IL CASO STARLINK

Questa amicizia per certi versi non sorprende, tenendo conto che sembra che proprio Musk fu uno dei primi ad intervenire nel conflitto fra Russia e Ucraina, impedendo a Kiev di utilizzare sempre Starlink per poter bombardare una flotta di navi russe, indiscrezioni che comunque sono sempre state smentite dal diretto interessato.

Il WSJ non è uno dei giornali americani più ostili a Trump, di conseguenza lo scoop su Elon Musk e Putin potrebbe non avere alcun doppio fine, certo è che questa amicizia fra i due non può che far riflettere. Va anche detto che il numero uno di Tesla è sempre stato un personaggio sui generis e proprio per questo ha spesso e volentieri esternato le proprie idee anche scontrandosi apertamente con l’opinione pubblica.

