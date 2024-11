Ema Stokholma e Angelo Madonia, perché si sono lasciati? “Non siamo compatibili…“

Ema Stokholma sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. Il focus sarà dunque sulla conduttrice, sulla sua brillante carriera nel mondo della televisione e della radio, e forse anche sulla sua vita privata che nel corso degli ultimi anni è spesso finita sotto i riflettori della cronaca rosa. La sua ultima ed importante relazione, infatti, è quella con l’ex fidanzato Angelo Madonia, conosciuto a Ballando con le stelle nel 2022 quando lei era concorrente e lui suo insegnante di danza.

Galetto fu dunque il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in cui i due si conobbero e si innamorarono; fuori dal programma proseguirono la loro frequentazione e la storia d’amore andò avanti per diverso tempo, sino alla brusca ed improvvisa rottura avvenuta nel novembre 2023. “Dopo un anno trascorso insieme – ha spiegato la Stokholma in un’intervista per DiPiùTv rilasciata proprio nel periodo della rottura – le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo”.

Ema Stokholma ha un fidanzato dopo Angelo Madonia?

Anche Angelo Madonia, ex fidanzato di Ema Stokholma, si è espresso riguardo la fine della loro relazione in un’intervista rilasciata a Chi nel maggio 2024: “Ha detto che le dicevo come vestirsi e comportarsi? Messa così suona male; certe dichiarazioni andrebbero contestualizzate. Quando c’erano le mie bimbe, stavo attento a se magari qualcuno diceva una parolaccia. Ho dato anche consigli a Ema sull’abbigliamento per un evento, ma l’ho fatto con affetto”. E aveva aggiunto: “La fine di una relazione si può leggere in tanti modi; io penso che un anno, per una coppia, sia il tempo giusto di rodaggio. Poi si fa un bilancio che per me è stato super positivo, malgrado il finale”.

Ma com’è ad oggi la loro situazione sentimentale? Angelo Madonia ha ora una liaison con Sonia Bruganelli, a sua volta concorrente di Ballando con le stelle nell’edizione in corso, mentre non vi sono informazioni su un presunto nuovo fidanzato nella vita di Ema Stokholma, che al momento dunque dovrebbe essere single.