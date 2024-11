Ema Stokholma fa parte della giuria di Sanremo Giovani, tra gli aspiranti cantanti che vogliono far parte delle ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo 2025 si è presentata anche Mew, nome d’arte di Valentina Turchetto. La giovane e talentuosa cantante si è fatta conoscere dal pubblico e dai telespettatori nella precedente edizione di Amici, decise però di lasciare il talent a causa della sua depressione. In più occasioni ha spiegato che non aveva più energie, stava male e per un po’ aveva provato a tenere tutto per sé, poi però è crollata.

Mew dopo l’abbandono ad Amici ci aveva tenuto a far sapere ai suoi fan che la salute mentale è una priorità, specie per chi ne soffre da molti anni come lei, li aveva anche invitati a parlare sempre del loro doloro perché la sofferenza non è una condanna. La cantante a Sanremo Giovani è passata in semifinale durante la prima puntata insieme a Mazzariello e Tancredi, Ema Stokholma però non ha potuto fare a meno di manifestare la sua preoccupazione per la salute mentale della cantante.

Mew sicura di poter affrontare Sanremo? Ema Stokholma si preoccupa per la sua salute mentale ma viene criticata

La nota speaker radiofonica ha ricordato che Mew in passato ha avuto delle difficoltà quando ha provato ad approcciarsi a questo mondo ed è per questo che lei ha paura, non vorrebbe rischiare. Ci ha tenuto a precisare che il benessere delle persone e la loro salute mentale sono molto importanti e non sa se la cantante è pronta per Sanremo. L’ex allieva di Amici ha replicato dicendo che è consapevole del fatto che la kermesse musicale è tosta, questo però per lei è un momento si.

Non tutti hanno gradito la preoccupazione di Ema Stokholma nei confronti di Mew, sul web infatti è scoppiata la polemica. Molti fan della cantante si sono scagliati contro la speaker radiofonica sostenendo che dovrebbe solo limitarsi a giudicare le esibizioni senza esprimere pareri sulla salute mentale o altro. Lei non è rimasta in silenzio, rispondendo agli attacchi ricevuti si è chiesta a chi davvero importa della salute mentale dei giovani talenti. Ha poi aggiunto: “A me tantissimo, soprattutto dal momento che ne parlano loro. Ai fan a quanto pare: zero! Inquietante”.