Sanremo Giovani 2024: chi ha conquistato la semifinale

La prima delle quattro serate di Sanremo Giovani 2024 condotta da Alessandro Cattelan ha fornito i primi verdetti. In palio ci sono quattro posti tra le Nuove Proposte che saliranno sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2025. Sono ventiquattro i cantanti che si stanno giocando tutti, ma tre sono già sicuri di poter continuare a sperare. Durante la prima serata, si sono sfidati Angie, Mazzariello, Tancredi, Mew, Sidy, Synvergy.

Tre le sfide tra i sei cantanti che, al termine della serata, hanno ricevuto l’attesissimo verdetto. Ad aver superare la selezione conquistando un posto in semifinale sono stati gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi ovvero mew e Tancredi e il giovane cantautore campano Mazzariello.

Sanremo Giovani 2024: chi è stato eliminato e chi è ancora in gara

Tra i sei cantanti che si sono esibiti durante la prima serata di Sanremo Giovani 2024, hanno dovuto dire addio al sogno di partecipare al Festival di Sanremo 2024 Angie, Sidy e le Synergy. Nelle prossime tre serate di Sanremo Giovani 2024 si sfideranno gli altri 18 cantante ancora in gara divise in gruppi da sei. Alla luce della prima serata, restano ancora in gara i seguenti nomi:

Alex Wyse, Mew, Nicol, Rea, Tancredi (da Amici); Angelica Bove, Arianna Rozzo, Bosnia, Ciao Sono Vale, Cosmonauti Borghesi, Dea Culpa, Giin, Grelmos, Mazzariello, Moska Drunkard, Orion, Queso e Quello, Sea John, Selmi, Settembre (da X Factor), e Vale Lp che duetterà con l’ex allieva di Amici Lil Jolie. Tra questi ultimi ci saranno altre scremature per arrivare alla finalissima del 18 dicembre a cui parteciperanno solo sei cantanti e che sarà condotta sia da Alessandro Cattelan che da Carlo Conti in qualità di direttore artistico del Festival di Sanremo.