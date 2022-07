Emanuel Lo ad Amici 22?/ “Veronica Peparini lascia, compagno di Giorgia al suo posto”

Emanuel Lo nuovo prof di Amici 2022? L’indiscrezione

A quanto pare la prossima edizione di Amici 22, il talent show targato Maria De Filippi, sarà caratterizzata da una vera e propria rivoluzione. Il cast dei professori si rinnova, almeno in parte. A fornirci nuove indiscrezioni su quello che accadrà nella Scuola televisiva più famosa d’Italia è stato il portale TvBlog.it che, dopo aver annunciato il ritorno di Arisa (che a quanto pare prenderà il posto di Anna Pettinelli), adesso annuncia anche un altro gradito ritorno: quello di Emanuel Lo.

Arisa, dunque, secondo le indiscrezioni si prepara a tornare ad Amici 22 dopo aver vinto Ballando con le stelle nella passata edizione – coincisa con la sua assenza nel talent – e tornerà ad affiancare Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Anna Pettinelli, invece, dopo la sua permanenza nelle ultime tre edizioni del programma sarebbe uscita di scena. Cambiamenti in vista però anche per quanto riguarda il cast di prof di ballo. Stando al blog di Davide Maggio, pare proprio che Veronica Peparini sia in procinto di lasciare il talent dopo 9 edizioni.

Veronica Peparini lascia il talent: Emanuel Lo prende il suo posto

Se Veronica Peparini è pronta a rinunciare alla sua presenza in vista della prossima edizione di Amici 22, chi andrà a occupare il suo posto rimasto vacante? “Il posto di Veronica Peparini sarà preso da Emanuel Lo, insegnante di danza hip hop ma anche ballerino, coreografo, regista e cantautore, noto anche per essere il compagno della cantante Giorgia dal 2004”, ha risposto TvBlog. La celebre coppia formata da ballerino-coreografo e cantante hanno un figlio nato nel 2010.

Quella di Emanuel Lo non è affatto una presenza nuova agli appassionati del talent show Amici 22 avendo già fatto parte in passato del corpo docente durante la sedicesima edizione. Non solo: il coreografo è comparso anche in diverse altre occasioni, giudicando le varie sfide dei giovani talenti. Con Giorgia ha lavorato fianco a fianco nel ruolo di autore e come direttore artistico dei suoi tour, ma Emanuel Lo vanta un curriculum di tutto rispetto che vede nomi internazionali del calibro di Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin, Kanye West e molti altri. In passato inoltre, ha lavorato anche in un altro talent, X Factor, esattamente nell’anno in cui è nato suo figlio. Ad Amici 22 Emanuel Lo andrà ad affiancare l’irremovibile Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

