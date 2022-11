Emanuel Lo, marito di Giorgia/ Lei: “Pensavo figurati se posso fidarmi di lui…”

Emanuel Lo, il primo incontro con Giorgia

Emanuel Lo è il marito di Giorgia, ma anche un ballerino e coreografo entrato quest’anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il primo incontro tra i due arriva nel 2003 quando il ballerino comincia a collaborare con l’artista romana nonostante una serie di perplessità. La cantante, infatti, aveva mille dubbi e incertezze come ha raccontato in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. ” Sei felice? È la prima domanda che mi ha fatto Emanuel. Lavoravamo insieme per un tour, lui aveva cominciato a corteggiarmi e io ero tutta sulla difensiva. Pensavo: figurati se posso fidarmi di lui” – ha confessato la cantante.

Sin dall’inizio, infatti, Giorgia ha avuto mille dubbi sulla possibilità di vivere una storia con Emanuel. “Non capivo che cosa c’entravo io con un fico così. Chissà che mazzata poi m’aspetta. Se mi metto con uno come lui: giovane, vitale. Poi la vita per fortuna a un certo punto non mi ha più permesso di pensare. Abbiamo cominciato a baciarci una sera, in macchina e, appunto, Emanuel mi ha chiesto se ero felice. Come risposi? Indignata. Felice? Certo che no. Come si fa a essere felici? L’ho detto con quel tono da donna navigata che si rivolge a un ragazzino ingenuo… E invece lui capiva tutto, molto meglio di me”.

Giorgia e Emanuel Lo: la nascita del figlio

Lei è una delle voci più belle della musica italiana, lui un ballerino e coreografo che ha lavorato con grandissimi big delle musica italiana ed internazionale. Parliamo di Giorgia e Emanuel Lo che da anni formano una bellissima coppia. Eppure all’inizio della loro conoscenza la cantante di “E poi” non era così propensa a considerare il ballerino come suo possibile partner. Il motivo? A cominciare dalla differenza d’età, ma anche mille dubbi che per diverso tempo l’hanno frenata.

“All’inizio facevo di tutto per allontanarlo da me: otto anni in meno, bello, muscoloso, e io sono una pazza gelosa: pensavo che quando sarò decrepita lui sarà ancora bono…” ha raccontato la cantante dalle pagine del magazine F. Ad un certo punto però qualcosa è cambiato visto che Giorgia ha deciso di lasciarsi andare vivendosi questa nuova storia d’amore lasciando da parte la gelosia. La coppia ha avuto anche un figlio di nome Samuel nato dopo due aborti spontanei come ha raccontato la cantante: “rischiavo di cadere dentro un meccanismo malato di autocompiacimento della sofferenza, ma Emanuel pure in quell’occasione non si è lasciato abbattere. E quando abbiamo smesso di pensarci sono rimasta incinta…”.

