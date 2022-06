Emanuela Fuin, mamma Edoardo Tavassi: ritiro dall’Isola? La verità/ “Oggi il risultato della risonanza”

Edoardo Tavassi, il ritiro dall’Isola dei Famosi 2022 è sempre più vicino?

Cosa accadrà ad Edoardo Tavassi nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 in onda questa sera? Il fratello di Guendalina che, insieme a Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro è considerato favorito alla vittoria finale, potrebbe alzare bandiera bianca ad una settimana esatta dalla finalissima. Tutto dipenderà dall’esito degli ultimi accertamenti a cui è stato sottoposto dopo un grave infortunio al ginocchio che ha spinto la produzione a fargli lasciare subito l’Isola per trasportarlo in ospedale.

Mercedesz Henger pensa a Edoardo Tavassi come suo 'ragazzo'?/ “Ma è già fidanzata!”, impazza la polemica

Nelle scorse ore, ad aggiornare i fan del reality condotto da Ilary Blasi che sperano di vedere Edoardo in Honduras anche durante l’ultima settimana, è stato Alvin che, intervenuto sui social, ha svelato nuovi dettagli sulle condizioni fisiche del Tavassi. “Edoardo Tavassi, invece, si è fatto male al ginocchio. Nel suo caso capiremo lunedì, perché adesso sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è“, ha detto Alvin,

Mercedesz Henger torna sull'Isola dei Famosi / Abbraccio con Nicolas Vaporidis e...

Parla la madre di Edoardo Tavassi: ecco cosa si sa delle sue condizioni

Oggi, lunedì 20 giugno, a poche ore dalla semifinale che decreterà i naufraghi finalisti che, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda il 27 giugno si contenderanno la vittoria, sui social, è intervenuta la mamma di Edoardo Tavassi che ha lasciato intendere di non sapere nulla delle condizioni fisiche del figlio.

La signora Emanuela Fuin, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso il video in cui Alvin aggiorna i fan sulle condizioni di Edoardo e ha poi scritto: “Forza Edo, oggi sapremo il risultato della risonanza“. “Forza fratellone. Sei un vichingo magro adesso, resisti”, è il messaggio condiviso da Guendalina su Instagram per supportare il fratello Edoardo.

Estefania Bernal/ “Avrai 2 figli e un marito: lo tradirai” parola di Carmen Di Pietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA