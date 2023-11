Emanuela Perinetti, morta la figlia di Giorgio, ex ds Roma/ Aveva 34 anni, era malata da tempo

Gravissimo lutto per il dirigente calcistico, Giorgio Perinetti: è morta la figlia Emanuela. Come scrive il Corriere della Sera la ragazza aveva solo 34 anni ma era malata da tempo. Emanuela Perinetti era una dirigente e una influencer nel mondo del calcio, nonché figlia dello storico ex direttore sportivo di Roma e Napoli, oggi responsabile dell’area tecnica dell’Avellino. Il suo decesso è avvenuto a Milano a seguito di un lungo ricovero necessario dopo l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche. E’ stata sempre affiancata dal padre, che è volato a Milano per stare vicino alla figlia Emanuela in questi ultimi drammatici momenti. Una notizia che è giunta tra l’altro mentre si stava giocando la sfida fra l’Avellino e lo Juve Stabia, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia della Serie C, e che si è chiusa con il silenzio stampa da parte del club irpino, in segno di vicinanza nei confronti del proprio direttore e di questa tragica scomparsa.

Tra l’altro Sandro Perinetti aveva già vissuto un lutto pesantissimo, la morte della moglie nel 2015 stroncata da una grave forma di tumore al seno. Emanuela Perinetti, come ricorda il Corriere della Sera, viveva da tempo a Milano ma aveva una storia che era molto legata alla Roma, la città natale del padre. Giorgio entrò a far parte del club giallorosso fin dal 1972, a soli 21 anni, prima come responsabile del settore giovanile quindi con il prestigioso incarico di direttore sportivo fino alla fine degli anni ottanta, periodo durante il quale la Roma conquistò anche la storica finale di Coppa Campioni contro il Liverpool (1984).

EMANUELA PERINETTI, MORTA LA FIGLIA DI GIORGIO, EX DS ROMA: LA SUA CARRIERA IN BREVE

La figlia ha studiato a Roma laureandosi in «Innovation Management» alla Luiss, dove ha conseguito anche un master, quindi i primi incarichi nel settore bancario poi lo sbarco nel calcio, seguendo le orme del padre.

Nel 2018 è stata inserita fra le 150 donne più influenti del digital italiano ed aveva collaborato, tramite la sua società Cucu Sports e Stadeo, anche con Romagiallorossa.it che oggi scrive: «Credeva nelle piccole realtà settoriali come la nostra, aveva scelto Romagiallorossa.it come punto di riferimento sulla Roma per Stadeo. Tutta la redazione si stringe intorno alla famiglia Perinetti a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze».

