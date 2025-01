A un mese dal suo ingresso al Grande Fratello, Chiara Cainelli pare aver fatto strage di cuori tra i concorrenti. Dopo le avances di Javier Martinez e Alfonso D’Apice, è ora arrivato il turno di Emanuele Fiori di dichiararsi all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo l’improvvisa dichiarazione di Alfonso, Chiara si è rivolta a Emanuele per chiedere un consiglio. Tuttavia, proprio in quel momento, Emanuele le ha confessato di essere interessato a lei, lasciandola visibilmente imbarazzata.

Nikita Pelizon 'difende' Helena Prestes e attacca Jessica Morlacchi "non merita difesa"/ L'appello al GF

Emanuele ha ammesso di aver provato un’attrazione per Chiara fin dall’inizio, ma di essersi fatto da parte quando Javier ha iniziato a corteggiarla e tra i due è scattato un bacio. Dal canto suo, la gieffina non ha nascosto il suo disappunto, criticando sia Emanuele che Alfonso per le loro dichiarazioni “premature”, soprattutto considerando che entrambi, fino a poco tempo prima, sembravano interessati alla sua amica Zeudi Di Palma. “Non hai ben chiaro quello che vuoi”, ha detto Chiara, mostrandosi molto scettica nei confronti dei due coinquilini.

Lite choc Helena Prestes e Jessica Morlacchi, Beatrice Luzzi si 'schiera'/ In arrivo squalifica dal GF?

Emanuele Fiori si dichiara a Chiara Cainelli al Grande Fratello: la reazione di lei

“Non so mai come comportarmi con te. Anche io provo un certo feeling, ma ti trovo molto chiusa,” ha confidato Emanuele Fiori a Chiara Cainelli durante una chiacchierata intima in giardino. L’ex corteggiatrice ha in parte dato ragione al coinquilino, ammettendo di avere difficoltà a lasciarsi andare, un atteggiamento influenzato dalle delusioni del passato. Chiara ha spiegato di essere spaventata dall’amore, soprattutto perché è single da tempo e si sente a disagio nel dover uscire dalla sua comfort zone.

Jessica Morlacchi e la strategia per far squalificare Helena Prestes dal Grande Fratello/ Confessione choc

Agli occhi di Emanuele, Chiara appare come una “donna di ghiaccio“, sempre distante e mai interessata a nessuno. “Forse è un meccanismo di difesa”, ha osservato il fisioterapista, incoraggiandola a lasciarsi andare non solo con lui, ma anche nei confronti dell’amore in generale. “A te non interessa nessuno?”, l’ha poi incalzata Emanuele. L’influencer ha risposto che non si è mai posta realmente la domanda, confessando che negli ultimi anni si è spesso sentita sola e teme di diventare “noiosa” all’interno di una relazione. Nonostante le sue paure, ha ringraziato Emanuele per i suoi consigli e ha ammesso di voler trovare l’amore, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello.