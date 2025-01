Alfonso D’Apice si dichiara a Chiara Cainelli: lei rifila il due di picche

Non sta nascendo nessuna nuova coppia al Grande Fratello 2024, poche ora fa Alfonso D’Apice ha trovato il coraggio di aprirsi e confessare a Chaira Cainelli, una delle ultime arrivate nella Casa più spiata d’Italia, di essere invaghito di lei ma la risposta è stata inaspettata e spiazzante. Chiara Cainelli ha rifilato un bel due di picche ad Alfonso D’Apice spiegandogli dettagliatamente i motivi del suo rifiuto. Innanzitutto non apprezza il modo di fare del giovane.

Valutando anche il comportamento attuato con Mariavittoria Minghetti, Chiara ritiene che di Alfonso non ci si può fidare. Il ragazzo ha minimizzato dicendo le dichiarazioni rilasciate sulla dottoressa risalgono a tanto tempo fa, adesso il loro rapporto è tranquillo ma la Cainelli è rimasta ferma sulle sue posizioni ed alla fine ha rivelato che la imbarazza e non poco questa situazione. Inoltre Alfonso, in maniera forse fin troppo onesta, ha rivelato anche Javier di essere attratto dalla ragazza scatenando nuovamente la reazione di Chiara che ha ammesso di non amare l’essere contesa tra due uomini e, sempre con un atteggiamento piuttosto scettico, ha ribadito di non fidarsi di Alfonso e proprio per questo preferisce allontanarsi, per non urtare la sua sensibilità.

Chiara Cainelli rifiuta Alfonso D’Apice: “Non mi fido, non sei sincero fino in fondo”

Da quando è entrato nel reality l’ex volto di Temptation Island ha cercato di riconquistare l’ex fidanzata Federica e poi si è invaghito di Mariavittoria, Zeudi Di Palma ed adesso di Chiara Cainelli che non ha nessuna voglia di essere catalogata come la sua ennesima conquista. La giovane ha rimproverato ad Alfonso di non essersi mai esposto a suo favore: “Non eri sincero fino in fondo” e lo ha accusato di essere un amico a metà. E sempre secondo lei spesso Alfonso ha degli atteggiamenti da vigliacco, si dissocia, fa finta di niente e non ha mai un’opinione. Ma non può distaccarsi e poi andare da lei dicendole di interessargli, soprattutto considerando il fatto che non le ha mai dimostrato nulla. Da parte sua D’Apice ha ribadito di non voler passare come un ragazzo donnaiolo e superficiale. Insomma, Chiara Cainelli ha rifiutato il corteggiamento di Alfonso D’Apice al Grande Fratello 2024 ed anche il loro rapporto d’amicizia sta iniziando a scricchiolare.