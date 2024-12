Al Grande Fratello è arrivato il primo bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli. Dopo la consueta festa del sabato sera, i due si sono ritrovati da soli in piscina. Quella che è iniziata come una chiacchierata sui rapporti con gli altri concorrenti della Casa, è presto diventata un confronto più intimo sui loro sentimenti, che stanno pian piano crescendo. Chiara, con le gambe accavallate sull’argentino, ha confessato di provare un interesse per lui, ma di volerci andare molto piano. Javier ha concordato pienamente con la ragazza, apprezzando questo lato del suo carattere. A quel punto, si sono nascosti sotto le coperte e, tra coccole e carezze, sono partiti diversi baci.

Chiara ha confessato a Javier di sentirsi confusa, non tanto nei suoi confronti, ma perché non ha ancora chiaro quali siano i suoi veri sentimenti. Ma, ha ammesso che, pur non rispecchiando il suo tipo ideale, con l’argentino si sente davvero a suo agio. Inoltre, Chiara ha voluto precisare di non avere alcuna situazione in sospeso fuori dalla Casa del Grande Fratello e che, qualora i suoi sentimenti non fossero ricambiati, si farebbe da parte senza alcun problema. Le sue parole hanno colpito Javier, che alla fine l’ha baciata.

Grande Fratello, arriva il primo bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli: il pubblico critica l’argentino

Proprio come Chiara, anche Javier ha detto di voler andarci piano questa volta, evitando di buttarsi subito senza pensarci, come gli è successo in passato. Prima, del bacio, ha anche aggiunto di non voler in alcun modo rovinare il suo percorso al Grande Fratello. Detto questo, però, bisogna ricordare che Chiara è già la terza ragazza che ha attirato l’interesse di Javier nel reality. Prima c’è stato un breve flirt con Shaila Gatta, di cui si era preso una bella cotta. Quando però Shaila lo ha rifiutato, scegliendo Lorenzo Spolverato, il pallavolista l’ha presa malissimo e ha scatenato il caos nella Casa.

Dopodiché, è arrivata Helena Prestes. Inizialmente, sembrava esserci un bel feeling con l’influencer brasiliana. Una volta entrata Chiara nella Casa, però, Javier ha messo da parte Helena, rifilandole un bel due di picche. Questo comportamento ha scatenato una pioggia di critiche sul web, dove in molti iniziano a dubitare della sincerità del gieffino. Secondo alcuni, l’argentino starebbe cercando di formare una coppia al Grande Fratello solo per ottenere visibilità, senza provare veri sentimenti per nessuna. Sarà davvero così? Non resta che aspettare per scoprirlo.