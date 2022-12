Emiliano Martinez, gestaccio dopo vittoria Mondiale/ Video, trofeo come “fallo”

Emiliano Martinez è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti nella vittoria dell’Argentina nel campionato del mondo in Qatar, ma durante le celebrazioni post sfida con la Francia, ha dato vita ad un clamoroso scivolone, un gestaccio che di certo non è passato inosservato. Prima della Coppa del Mondo, i calciatori sono stati premiati con i vari titoli individuali, e al guardiano dell’Aston Villa è andato giustamente il titolo di miglior portiere della manifestazione, il “Guanto d’oro”. Peccato però che Emiliano Martinez, durante le celebrazioni, abbia utilizzato lo stesso trofeo per un gestaccio volgare finito poi in mondovisione.

Giroud furioso dopo il cambio di Deschamps/ Video, il gesto di rabbia in panchina

Come si può notare dal video che trovate qui sotto e dalle numerose foto postate online, Dibu, così come viene soprannominato il portiere, ha portato il trofeo all’altezza dell’inguine, come segno di scherno nei confronti dei supporters francesi. Un quadretto che è stato catturato dalle persone allo stadio che giustamente hanno fischiato lo stesso Emiliano Martinez, che molto probabilmente solo a mente fredda si è reso conto di quanto commesso.

Vincitore mondiali 2022, chi è?/ L'Argentina conquista l'agognata Tercera!

EMILIANO MARTINEZ, IL GESTACCIO VOLGARE. E DURANTE I RIGORI…

Già nel corso della roulette dei rigori, Emiliano Martinez non era stato il massimo del fair play: era infatti andato a prendersi il pallone dal dischetto per poi nasconderlo, un gesto senza dubbio scorretto, anche se commesso durante una finale del mondo, il sogno di ogni calciatore.

Ben più ammirevole è stato invece in occasione dei 90 minuti regolamentari più i 30 dei supplementari, nel corso dei quali l’estremo difensore dell’Argentina ha dato vita ad una prestazione sublime, in particolare ad una manciata di secondi dal triplice fischio finale, al 188esimo minuto di gioco, quando ha respinto un tiro di Kolo Muani a botta sicura, permettendo così ai suoi di accedere ai tiri dagli undici metri e quindi di vincere il campionato del mondo. Di seguito il filmato con il gestaccio di Emiliano Martinez durante i festeggiamenti.

Albo d'oro dei Mondiali/ Per la terza volta l'Argentina sul tetto del mondo!













© RIPRODUZIONE RISERVATA