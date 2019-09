Emma Marrone sta male/ “Mi devo fermare” e i fan temono il peggio

Emma Marrone deve mettere da parte Io sono Bella e il successo dei giorni scorsi per via della sua salute. Un duro colpo che la costringerà a fermarsi, almeno per adesso, anche se lei non spiega la natura di questo problema. L’unica cosa certa è che Emma Marrone sta male e non potrà partecipare al concerto di Radio Italia a Malta e per questo ha deciso di scrivere un post in cui annuncia il suo stop e il suo dispiacere per tutti coloro che hanno acquistato biglietti aerei e il resto per vederla sul palco in una cornice così bella. La prima salute prima di tutto e proprio lei lo sa bene visto che in passato ha dovuto combattere con un tumore e proprio a quello hanno pensato subito i fan quando la Marrone ha scritto: “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene! Emma“.

EMMA MARRONE ANNUNCIA LO STOP PER PROBLEMI DI SALUTE

Proprio la frase relativa al fatto che dovrà chiudere i conti con questa storia una volta per tutte lascia pensare che sia un problema con il quale Emma Marrone ha già avuto a che fare. Si tratta di corde vocali o di altro? Lei non lo spiega nel lungo post ma scrive: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.

Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”. Proprio nel momento in cui il successo di Io Sono Bella le stava permettendo di mettere da parte la poca incisività dell’ultimo album, Emma Marrone sarà costretta a prendersi una pausa. Sulla natura di quello che è successo indagheremo più avanti, per adesso non possiamo che stringerci intorno a lei come hanno fatto i suoi fan e tutti gli amici che hanno commentato il suo post in questi minuti.

Eccolo in versione integrale:





© RIPRODUZIONE RISERVATA