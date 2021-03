Emma Marrone/ Duetto con Alessandra Amoroso: “Siamo inseparabili” (Sanremo 2021)

Emma Marrone torna questa sera sul palcoscenico di Sanremo 2021 in quella che è il quarto, nonché penultimo, appuntamento col primo Festival nell’era del “new normal” dovuto al Covid. E dopo la performance spettacolare di ieri sera assieme ad Achille Lauro la 36enne cantautrice ed attrice aumenterà di fatto il tasso di “salentinità” al Teatro Ariston (già elevato dalla presenza quest’anno di Elodie) esibendosi assieme alla conterranea e quasi coetanea Alessandra Amoroso. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal dynamic duo tutto pugliese e che da tempo non è solo un sodalizio artistico ma una vera e propria amicizia?

Nella serata di ieri, come detto, il nuovo quadro vivente di Achille Lauro ha visto la partecipazione proprio di Emma, col sapiente tocco dell’attrice Monica Guerritore, in una riproposizione in chiave moderna della figura di Penelope. “Un omaggio agli incompresi” ha spiegato poi il veronese Lauro De Marinis che ha riportato il pubblico da casa nelle atmosfere dell’Odissea trasformandosi in una statua greca dorata con tanto di ramoscelli e circondato da colonne mentre, sulle note dell’omonima canzone “Penelope” di Emma, la Guerritore vestiva i panni proprio di quella che nella mitologia è “una donna senza voce” e che nessuno ascolta, costretta ad attendere il proprio uomo per oltre 20 anni. “Un bacio enorme ad Achille Lauro per avermi regalato una grande emozione!” ha poi scritto Emma sui social, parlando di un sogno che si realizzava.

EMMA MARRONE E ACHILLE LAURO: LA LORO ‘VERSIONE’ DI PENELOPE

Intanto, in attesa di capire cosa proporrà Emma Marrone assieme ad Alessandra Amoroso sul palcoscenico di Sanremo 2021, si può tornare a un’intervista concessa dalle due cantautrici salentine lo scorso gennaio e in cui, pur non accennando ancora alla loro partecipazione a questa edizione del Festival, hanno raccontato come è nata la loro amicizia dopo quella che era una presunta ‘faida’. “D’ora in poi saremo inseparabili” hanno raccontato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ presentando “Pezzo di cuore”, il loro duetto inedito uscito lo scorso 15 gennaio. Le due vincitrici di “Amici” hanno ripercorso dieci anni di carriera in cui i loro percorsi artistici e personali si sono incrociati, per poi allontanarsi e riavvicinarsi.

“Pezzo di cuore” è stato il loro primo brano inedito realizzato assieme ed è anche possibile che lo eseguiranno questa sera a Sanremo. “Di questa collaborazione ne parliamo da tantissimo tempo, ma in estate ai Music Awards ci siamo dette che appena arrivava la canzone giusta l’avremmo fatta”, spiegando che poi tutto è nato in una delle pause di “X Factor” e grazie a Dario Faini e Davide Petrella che hanno scritto il brano e che racconta di due donne che, come loro, si vogliono bene. Insomma, una canzone come l’inizio di un nuovo percorso e un filo che non si è mai interrotto, nonostante le incomprensioni del passato: “Forse è stato un errore, ma abbiamo consegnato la narrazione del nostro allontanamento agli odiatori di professione” ha confessato Alessandra, a cui ha fatto eco Emma, spiegando che non c’è mai stata una vera faida tra di loro.

