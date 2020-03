Emma Marrone/ “Fidanzato? Il mio principe azzurro ha perso la strada” (Verissimo)

Emma Marrone è una delle ospiti delle puntate in replica di Verissimo in arrivo da sabato 21 marzo 2020 nel pomeriggio di Canale 5. L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha spinto Mediaset a sospendere diversi programmi televisivi tra cui anche il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Da questa settimana però spazio alle repliche con alcune delle interviste più belle tra cui una menzione particolare merita quella di Emma che è stata per ben due volte ospite del programma di Canale 5. Lo scorso novembre la prima intervista esclusiva rilasciata dopo uno stop forzato per motivi di salute. “Ho avuto paura, lo ammetto. Ma sono sempre stata una persona che ha provato paura, è un sentimento umano, credo sia normale” ha dichiarato la vincitrice di Amici che ha poi precisato “ho sempre fatto tesoro degli insuccessi. I fallimenti sono sempre alla base di un percorso di crescita se si è capaci di analizzare le sconfitte, capire dove si è sbagliato e autoanalizzarsi”.

Emma Marrone, fidanzato: “il mio principe azzurro ha perso la strada”

Non solo la malattia, Emma Marrone durante l’intervista ha parlato anche dell’amore. La cantante, oggi felicemente single, ha detto: “un conto è come si vede l’amore a 20 anni, un altro come lo si vede a 30. Adesso? Non lo vedo proprio, il mio principe azzurro ha perso la strada, forse un TomTom era meglio di un cavallo… So che la persona giusta esiste, ma la sto ancora aspettando: preferisco stare da sola che con una persona che non mi fa stare bene. In vita mia sono stata innamorata solo tre volte”. Dall’amore alla musica e al cinema, visto che quest’anno Emma ha debuttato anche sul grande schermo nel film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino. Un anno magico per l’interprete che ha avuto modo di collaborare con il regista su cui ha detto: “oltre ad un grande regista, ho conosciuto una bellissima persona”. La Marrone ha poi parlato anche di Vasco Rossi che ha scritto per lei “Io sono bella”, il primo singolo estratto dall’ultimo album di inediti “Fortuna”: “per me è un mito della musica italiana, un grandissimo. E potete solo immaginare l’emozione che ho provato nel lavorare con lui”.

Emma Marrone festeggia 10 anni di carriera

“La musica è tutto quello che ho, ho lottato tanto per essere una cantante e non mi sento arrivata: ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto” ha detto Emma Marrone negli studi di Verissimo. Un traguardo importantissimo per la cantante che proprio quest’anno ha festeggiato i primi 10 anni di carriera. Un anniversario che ha voluto festeggiare con i suoi fan che sin dal primo momento non le hanno mai voltato le spalle. “Dal 16 marzo 2010 non mi sono più fermata. Le battaglie da combattere sono state davvero tante anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite” con queste parole Emma ricorda il giorno dell’uscita del suo primo album Oltre. Poi la cantante lancia una velata frecciata a chi la dava per meteora: “è stato bello smentire chi si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io. Spero che questo sia solo il primo compleanno importante che di cose da dire e da dare ne ho pieni la testa e il cuore soprattutto per chi come me ha imparato a guardare Oltre… Buon compleanno a noi”.



