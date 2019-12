Emma Marrone: “vorrei un anno meno faticoso”/ “Grazie 2019. Dal 2020 mi aspetto…”

Emma Marrone saluta il 2019, un anno molto intenso che le ha regalato gioie, ma anche paure. La cantante salentina, dopo aver trascorso il Natale in famiglia, si sta preparando per festeggiare con gli amici l’arrivo del 2020, un anno che spera che le porti tante cose belle. “Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma, un po’ meno. Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso” mettiamola così,rispetto al precedente.. Senza fiato corto e corda tirata… L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire Minchia ce l’ho fatta anche stavolta!’. Ecco una cosa così“, scrive Emma Marrone che, negli ultimi mesi, ha dovuto fare i conti anche con il ritorno della malattia. Poi aggiunge: “Grazie di tutto 2019. In fondo in fondo sei stato un grande anno…”.

Emma Marrone, le aspettative per il 2020: “mi aspetto grandi cose”



Il 2020 sarà un anno ricco di impegni per Emma Marrone che, dopo aver concluso il 2019 con la pubblicazione del suo nuovo album “Fortuna”, il prossimo anno lo presenterà ufficialmente dal vivo. Il 25 maggio, giorno del suo compleanno, la cantante festeggerà insieme a tutti i suoi fans all’Arena di Verona. Da ottobre, poi, partirà il tour che la porterà in giro per i palasport italiani. Dal nuovo anno, dunque, Emma si aspetta grandi cose, ma soprattutto serenità. “E da te 2020 mi aspetto grandi cose!”, scrive la cantante. In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi dodici mesi, la Marrone è pronta per festeggiare in grande stile circondata dalle persone che ama. “Intanto mi vesto da figa così sono già pronta! Buon nuovo anno a tutti. La vostra Emma”, conclude la cantante a cui i fan, in massa, hanno augurato il meglio desiderando solo la sua felicità.





