Emma Marrone, tumore o altra malattia?/ Video “Sono tranquilla”. E a Tiziano Ferro…

Emma Marrone torna a parlare, dopo l’annuncio del suo stop temporaneo per un problema di salute. I fan sono preoccupati per le sue condizioni, perché la cantante ha fatto sapere che ha bisogno di tempo per curarsi, senza peraltro precisare cosa. Il tumore è tornato o ha a che fare con una nuova malattia? Lei non lo precisa, ma ha voluto comunque rassicurare i suoi fan. In queste ore sta rimbalzando sui social un video realizzato da alcuni ammiratori, che ieri l’hanno incrociata a Milano. Per non sembrarle invadenti e inopportuni non l’hanno voluta fermare, ma hanno voluto esprimerle tutto il loro affetto e preoccupazione. Allora lei ha detto loro: «State tranquilli. Io sono tranquilla, voi dovete stare tranquilli per me». Poche parole quelle di Emma Marrone, criptiche quanto le precedenti, ma comunque importanti in questo momento di profonda incertezza per i suoi fan. Il suo sorriso in ogni caso è un buon segno.

EMMA MARRONE, TUMORE O ALTRA MALATTIA? IL POST PER TIZIANO FERRO…

Emma Marrone non è tornata a condividere post o stories su Instagram, ma è comunque attiva sui social. Lo dimostra il commento che ha lasciato sotto ad un post di Tiziano Ferro, suo amico e collega. Il cantante ha ricordato come acquistare i biglietti per la tournée che si terrà nel 2020 negli stadi, quindi Emma Marrone ha voluto scherzare con lui. «Preparami un pass per tutte le date grazie», ha scritto l’artista salentina. Negli ultimi mesi i due sono stati spesso fotografati insieme. Per un periodo infatti Emma Marrone è stata negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, dove vive Tiziano Ferro. Lì ha registrato il suo prossimo album, di cui è stato pubblicato il singolo “Io sono bella”, scritto anche da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Il commento arriva dopo l’annuncio del problema di salute che l’ha costretta ad annullare la sua esibizione durante l’evento di Radio Italia organizzato a Malta il prossimo ottobre. In questo momento delicato, dunque, non perde sorriso e ironia.





