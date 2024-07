Emma Marrone/ Dimagrimento lampo stupisce fan: “Come hai fatto?”, “Mio corpo fa come ca**o gli pare”

E’ a tutti gli effetti un’estate da sirena per Emma Marrone, che pare godere di ottima salute ed una splendida forma fisica. Almeno questo è quanto si evince dagli scatti social che la riguardano e, soprattutto, dai commenti lusinghieri dei suoi fan che non hanno potuto a meno di notare un dimagrimento importante. “Sei dimagrita una cifra! Svelami il tuo segreto?”, chiede un fan. La cantante fiorentina non ci pensa due volte s rivelare il suo ‘segreto’.

“Allora, ho cambiato la cura ormonale, quindi il mio corpo è in balia degli sbalzi degli ormoni impazziti. Ci sono giornate dove mi sveglio gonfissima (e la vita stressante in tour sempre in viaggio non aiuta) e giorni in cui sono molto molto asciutta”. Emma, poi, specifica che nelle sue foto non c’è alcun ritocco: “Semplicemente il mio corpo fa un po’ come c…o gli pare e tante tante donne possono capirmi! Tutto qua, nessun segreto”.

Emma Marrone al Tim Summer Hits: il nuovo album Luce e Ombra dopo il successo di Femme Fatale

Dal gossip alla musica, Emma Marrone è recentemente tornata al centro dell’attenzione con l’annuncio del suo prossimo album, intitolato Luce e Ombra e che arriva dopo la hit che ha conquistato tutti: Femme Fatale. In una recente intervista a Radio Italia, Emma Marrone ha spiegato che il nuovo progetto discografico rappresenta una sorta di rinascita artistica, con canzoni che esplorano temi come la resilienza, l’amore e la lotta contro le avversità. “È un album che nasce da un periodo difficile, ma che guarda con speranza al futuro”, ha detto la cantante, e ha sottolineato come la musica sia stata per lei una forma di terapia, aiutandola a superare momenti di crisi e a ritrovare la forza.

La cantante ha anche rivelato che il primo singolo estratto dall’album, Rinascerò, sarà accompagnato da un videoclip girato tra le suggestive location della Sicilia, la sua terra d’origine. La cantante ha condiviso alcuni scatti del set sul suo profilo Instagram, suscitando l’entusiasmo dei fan che non vedono l’ora di ascoltare il nuovo brano. Il video, diretto da un rinomato regista italiano, promette di essere un’opera d’arte visiva che cattura l’essenza della canzone.

Il tour di Emma Marrone in autunno e alcuni duetti a sorpresa

Oltre all’uscita del nuovo album, Emma Marrone ha annunciato che sarà impegnata in un tour nazionale che prenderà il via nel prossimo autunno. Durante un’intervista con Repubblica.it, la cantante ha rivelato che il tour sarà un’occasione per ritrovare il contatto con il pubblico dopo un lungo periodo di stop. “Non vedo l’ora di tornare sul palco e di cantare insieme ai miei fan. Sarà un tour speciale, con molte sorprese”, ha detto Emma. Il tour prevede tappe in alcune delle principali città italiane, con spettacoli che promettono di essere un mix di emozione e energia.

La cantante ha anche anticipato che ci saranno alcune collaborazioni inedite nel nuovo album, con artisti italiani e internazionali, che arricchiranno ulteriormente il progetto. “La musica è condivisione e sono felice di poter lavorare con artisti che stimo. Sarà un album molto vario e ricco di emozioni”, ha concluso Emma, lasciando intendere che il 2024 sarà un anno molto intenso e ricco di novità per lei. Tra le collaborazioni annunciate, si vocifera di duetti con alcuni dei più grandi nomi della musica pop e rock internazionale.

Un’artista piena di risorse: il cinema e la moda

Inoltre, Emma Marrone ha espresso il desiderio di dedicarsi anche a progetti cinematografici. Durante un’intervista a La Stampa, ha rivelato: “Il cinema è sempre stato una mia grande passione. Sto valutando alcune proposte interessanti e non escludo di cimentarmi nuovamente come attrice”. Questo annuncio ha entusiasmato i suoi fan, che non vedono l’ora di vederla di nuovo sul grande schermo.

Emma ha anche lanciato una linea di abbigliamento eco-sostenibile, in collaborazione con un noto marchio italiano. “Voglio contribuire a un mondo migliore, anche attraverso la moda. La mia linea sarà dedicata a tutte le donne che vogliono sentirsi belle rispettando l’ambiente”, ha detto la cantante.

Emma Marrone e l’amore: per ora solo pettegolezzi

Sul fronte della vita privata, Emma Marrone è stata recentemente al centro di alcune indiscrezioni che riguardano la sua situazione sentimentale. Secondo Gossip.it, la cantante sarebbe stata vista in compagnia di un noto attore italiano durante una serata a Roma. I due sono stati fotografati insieme in atteggiamenti complici, alimentando i rumours su una possibile relazione. Tuttavia, Emma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo, preferendo mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Questa scelta di discrezione è in linea con la sua personalità, sempre attenta a proteggere la sua privacy.

In passato, Emma Marrone ha avuto relazioni con diversi volti noti del mondo dello spettacolo, ma attualmente sembra essere concentrata principalmente sulla sua carriera. In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha affermato: “L’amore è una parte importante della vita, ma in questo momento sto dedicando tutte le mie energie alla musica e ai miei progetti futuri”. Emma ha parlato anche dell’importanza di prendersi del tempo per se stessa, per riflettere e crescere come persona e come artista.

Recentemente, però, alcune fonti vicine alla cantante hanno rivelato che Emma potrebbe avere un nuovo interesse amoroso. Secondo Novella 2000, la cantante è stata vista in compagnia di un giovane imprenditore durante una vacanza a Capri. Le foto, scattate dai paparazzi, mostrano Emma e l’uomo mentre passeggiano mano nella mano, alimentando ulteriormente le speculazioni. Nonostante ciò, Emma continua a mantenere il silenzio, preferendo concentrarsi sui suoi progetti professionali.











