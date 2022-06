Emma Marrone/ Stefano De Martino parla di lei: “Nostra storia? Cose di gioventù ma..”

Torna questo pomeriggio su Canale 5 (a partire dalle ore 16:30) l’appuntamento con “Verissimo” che va in onda nella sua prima puntata estiva dopo il termine della stagione, proponendo il meglio delle interviste fatte dalla padrona di casa Silvia Toffanin: e quest’oggi di scena nel salotto tv dello storico rotocalco del weekend delle reti Mediaset ci sarà Emma Marrone, ospite lo scorso inverno dopo l’esperienza al Festival di Sanremo che l’aveva vista classificarsi con un lusinghiero sesto posto finale.

In attesa di scoprire cosa ha raccontato la 38enne artista originaria di Firenze ma salentina doc alla Toffanin, negli ultimi giorni la diretta interessata ha fatto molto parlare di sé: infatti Emma ha ringraziato pubblicamente Vasco Rossi e tutta la sua crew con un post sul suo profilo Instagram per la meravigliosa esperienza e, a suo dire, “la notte magica” che ha vissuto non solo sul palco dell’artista emiliano ma anche sotto: a lei infatti è toccato l’onore di aprire il grande concerto del Blasco in quel di Imola che si è tenuto sabato scorso 28 maggio. “La serata più bella della mia vita” è stato il commento della Marrone prima di lasciare il proscenio allo stesso Vasco, uno dei suoi idoli, per un evento che certamente non dimenticherà presto.

EMMA MARRONE, ECCO COSA DICE DI LEI L’EX STEFANO DI MARTINO: “STORIA DI GIOVENTU’ MA…”

Ad ogni modo di recente Emma Marrone è tornata al centro delle cronache di gossip e pettegolezzi, suo malgrado. Dopo essere stata ‘pizzicata’ in scooter per le strade della Capitale per festeggiare il suo compleanno, in concomitanza con le celebrazioni della Roma per la conquista della Conference League, la “colpa” è di del suo ex, Stefano De Martino: quest’ultimo infatti è tornato a parlare in una lunga intervista concessa al “Corriere dello Sport” e ha ripercorso la sua vita sentimentale provando a chiarire una volta per tutte i suoi rapporti con la cantautrice.

Dopo aver spiegato di non voler risposare Belen, De Martino ha detto qualche battuta sulla sua ex compagna conosciuta durante un’edizione di “Amici di Maria De Filippi”, riservandole parole al miele: “Lei è una persona bellissima, la nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto” ha spiegato Stefano con una dichiarazione che potrebbe essere fraintesa dato che l’ha bollata come ‘storia di gioventù’ ma allo stesso tempo andrebbe letta come un ricordo piacevole di un bel periodo della loro vita. E poi ha continuato: “Mi fa piacere che sia riuscita a evolversi come artista” aggiungendo anzi che, quando gli è possibile assiste volentieri ai concerti che tiene la Marrone.











