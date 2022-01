Emma Marrone: “Vorrei un fidanzato sano di mente”/ “Prima o poi arriverà? Mah…”

Emma Marrone, concorrente del Festival di Sanremo 2022, ha rilasciato un’intervista a “D” di Repubblica, in edicola da domani. A formularle le domande c’era Maria De Filippi, colei che le ha consentito di avviare una carriera altisonante nel mondo della musica. In primis, Emma ha rivelato che “oggi mi guardo allo specchio e mi vado bene così come sono, perfino con il taglio di capelli raffazzonato per l’ultimo film, in cui tra l’altro mi invecchiano tantissimo ed è tutto girato senza trucco. Credo che le persone rimarranno sorprese, perché sembro veramente un’altra. Eppure questo non mi limita, anzi. Quando mi imbruttiscono e mi invecchiano quasi quasi mi sento a mio agio, proprio perché sto facendo qualcosa che va oltre la mia immagine”.

Francesca Michielin direttrice d’orchestra per Emma a Sanremo 2022/ "Orgogliosa"

Il ritorno al Festival di Sanremo non è stato casuale: “Mi è capitata tra le mani una canzone bellissima, ‘Ogni volta è così’, e allo stesso tempo super difficile da cantare. Una doppia sfida, insomma, e come dicevo io amo le sfide. Devo mettermi alla prova e rischiare. Quindi mi va di cantare questa canzone a Sanremo, mi va di scendere quelle scale, mi va di indossare gli abiti che Alessandro Michele mi sta cucendo addosso. E questa è una grande vittoria per me: agli inizi la moda non mi guardava neanche, nessuno voleva accostare il proprio brand alla mia immagine, e invece oggi mi ritrovo ad essere vestita custom made proprio da Gucci. Sono anche orgogliosa di dimostrare a tutti che non dimentico da dove sono partita, non do mai niente per scontato”. Per Emma, poi, Amadeus è il classico esempio di uomo che si è costruito da sé con grande umiltà, umanità e rispetto per l’arte.

ANTEPRIMA SANREMO 2022, CANZONI E TESTI/ Immenso Massimo Ranieri, super Morandi, ma Emma e Noemi…

EMMA MARRONE: “L’AMORE…”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Maria De Filippi per “D” di Repubblica, Emma Marrone ha sottolineato di avere grande paura del Coronavirus e di uscire solo per lavoro: “Ho sicuramente un rapporto con le malattie abbastanza complicato, mi fanno tutte paura. Ma perché arrivo da esperienze che mi hanno provata molto e quindi cerco di tenermi alla larga da tutto ciò che potrebbe compromettere sia la mia salute che gli impegni di lavoro. Però mi sono rotta i c*glioni, se si può dire”.

La Fede caratterizza la vita della cantante (“Prego molto, ho sempre creduto in qualcosa. Non in qualcosa che ci salva, ma che aiuta a non soffrire troppo. Il mio posto preferito è il Santuario del Divino Amore, a Roma: ci vado spesso di nascosto, a dire la mia preghiera nella grotticella”), la quale ha sottolineato di sentirsi soddisfatta della sua esistenza: “Una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto. Prima o poi arriverà? Mah…”.

Stefano De Martino: perché è finita con Emma Marrone?/ "Uno tsunami ci ha travolto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA