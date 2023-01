Emma/ “Mi piace l’ignoto, lanciarmi nel buio verso cose che non posso prevedere”

Emma Marrone e l’amicizia con Elisa

Emma tra le protagoniste di An Intimate Night, lo speciale concerto – evento di Elisa a cui è legata da una profonda amicizia. La cantante di Amici è stata invitata da Elisa a partecipare al suo concerto di Natale solo piano, voce, chitarra e pianoforte a suggellare ancora una volta un’amicizia davvero speciale tra le due. Per Emma è stato il ritorno sul palcoscenico dopo un momento molto difficile della sua vita privata. Schietta, sincera e diretta come sempre, la Marrone non si tira mai indietro nel dire il suo pensiero come quando, durante una intervista rilasciata a Vanity Fair, ha precisato: “mi hanno insegnato a non voltarmi dall’altra parte. Io dico delle cose scomode perché se avessi voluto piacere a tutti mi sarei chiamata “Nutella”, invece sono Emma Marrone”.

Non solo, la cantante si è sempre schierata anche a favore della fecondazione per i single venendo attaccata tantissimo sui social. Attacchi a cui è oramai abituata, ma questo non vuol dire che siano leciti visto che l’artista ha detto: “sui social leggono solo un titolo, non il contenuto e si sono scagliati contro di me. Insultano a prescindere. La cosa che più mi è dispiaciuta è che la maggior parte di chi mi ha insultato fossero donne, mentre il mio discorso era proprio per le donne. Ma alla fine sono persone che andrebbero solo abbracciate, sennò non te la spieghi tutta questa cattiveria. L’insulto è l’ignoranza di questo Paese. Siamo un Paese ignorante e probabilmente l’ignoranza che vediamo in giro è frutto dei tagli che vengono fatti all’istruzione. Per non parlare dei tagli alla medicina, quindi poi ci meravigliamo se i migliori medici che lavorano all’estero sono italiani, ma perché qui non hanno né i mezzi, né le strutture, né le tecnologie”.

Emma: non solo cantante, ma anche attrice

Non solo cantante, Emma Marrone è anche un’attrice. Il suo ultimo film è “Il Ritorno” di Stefano Chiantini in cui presta il volto a Teresa, una donna che lotta per riavere il figlio. Un ruolo a cui è molto legata e per cui si è trasformata: “le ho dato tutto, anche i miei bellissimi capelli biondi, che ho tagliato e tagliato male perché le donne in carcere non hanno il parrucchiere, ma volevo vivere quel senso di vergogna e inadeguatezza fino in fondo. Ho dato a Teresa sei settimane intense, mi sono devastata per lei, perché volevo che Teresa avesse un’identità vera e reale”. Parlando poi della vita e del cambiamento ha detto: “mi piace l’ignoto, lo sconosciuto, lanciarmi nel buio verso cose che non posso prevedere. In verità sono una maniaca del controllo, quindi ogni tanto mi piace vivere fuori dalla mia comfort zone, per assurdo quando vivo situazioni che non posso controllare nasce la mia creatività, rinasco come una fenice”.

Una cosa però non ha mai cambiato: la sua natura. “Non sono mai scesa a compromessi. Anche se scendere a compromessi non è una cosa sempre squallida, il fatto è che sono un’orgogliosa, piuttosto non raggiungo delle cose, ma non riesco a lasciare il mio orgoglio. Vengo da un piccolo paese e quando dicevo che sarei stata una cantante famosa, mi trattavano come la matta del paese. Già essere chi sono ha superato qualsiasi forma di aspettative. So che non mi sono mai venduta e mai svenduta, preferisco avere meno ma essere a posto con la mia coscienza” – ha detto fermamente la voce di Amami.











