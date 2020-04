EMMA QUARTULLO, FIGLIA ELENA SOFIA RICCI/ “Ecco perché è stata scelta nella fiction”

Pubblicità

Nella seconda puntata di Vivi e lascia vivere conosciamo la protagonista, Laura, da giovane. Ad interpretarla è Emma Quartullo, che effettivamente con lei ha una grande somiglianza proprio perché è sua figlia. Ma come mai è stata proprio lei ad aggiudicarsi questo ruolo? Solo perché è la figlia della protagonista? A spiegarlo è il regista Pappi Corsicato che, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a scegliere proprio la figlia di Elena Sofia Ricci. “Ho fatto diversi provini per quel ruolo“, ha spiegato il regista, per poi aggiungere “Ed Emma mi ha colpito perché, come sua mamma e sua nonna, è bella tosta. Credo che farà strada e mi ha confidato che è interessata soprattutto alla regia. Sul set abbiamo creato una calda atmosfera di famiglia“. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Emma Quartullo, Laura giovane in Vivi e lascia vivere

Emma Quartullo è la figlia di Elena Sofia Ricci e interpreta il personaggio di Laura, da giovane, nella serie “Vivi e lascia vivere” in onda su Raiuno. La giovane attrice presta il volto a Laura da adolescente e si è ritrovata per la prima volta a condividere il set proprio con la madre, l’acclamata attrice di cinema e fiction. Un’esperienza nata quasi per caso come ha raccontato la stessa Elena Sofia Ricci: “mi hanno chiesto se poteva fare il provino ed io ho detto vedete che è maggiorenne. Ha fatto il provino, Emma mi assomiglia un sacco. Quando ha finito il regista mi ha detto abbiamo preso tua figlia, è bravissima, fatti dire da lei come devi fare il personaggio perché l’ha capito benissimo”. Il provino è andato bene ed Emma si è conquistata il ruolo di Laura da adolescente. Intervista da Il Giornale, la Ricci ha precisato: “ho cercato di stare al mio posto sul set, di interferire il meno possibile. Sono già ingombrante in casa per esserlo anche sul set” – rivelando che le riprese non sono state una passeggiata – “alla fine della prima giornata di lavoro, Emma è tornata a casa distrutta: “Non sbufferò più quando tu torni a casa dicendo che sei a pezzi”.

Chi è Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci

Classe 1996, Emma Quartullo è nata dall’amore tra Elena Sofia Ricci e il regista Pino Quartullo. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico ha proseguito gli studi laureandosi in Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (DAMS) presso l’Università di Roma Tre. Non solo la giovane attrice è anche un’appassionata di musica e fotografia: suona il piano e spesso nei suoi scatti immortala la madre e la sorella Maria. Prima di approdare alla fiction “Vivi e lascia vivere”, Emma ha lavorato anche nella fiction “Don Matteo” ricoprendo un piccolo ruolo nel decimo episodio. L’esperienza di “Vivi e lascia vivere” è stata sicuramente diversa dalle altre, visto che Emma ha lavorato fianco a fianco con la madre. La stessa Elena Sofia Ricci, intervistata da SuperGuidaTv Tv, ha raccontato come sono andate le cose: “è stata una storia buffa e divertente. Mi è stato chiesto di far fare il provino a mia figlia. Essendo maggiorenne e da poco laureata poteva decidere lei di sua spontanea volontà”. La Ricci ha poi raccontato “l’ho aiutata a prepararsi perché lei era molto emozionata all’idea di fare il provino. Mi assomiglia molto nel carattere e nella personalità. Per questo non è stato difficile sceglierla perché ricordava me alla sua età. E’ stato divertente vederla faticare sul set. Non era abituata anzi.Non riusciva a capire come potessi stancarmi dopo tante ore di set. Ora però ha capito”. Sul finale l’attrice ha condiviso anche le ansie e le paure della figlia: “non ha dormito per giorni e aveva paura di sbagliare ogni volta che andava sul set. Sentiva delle aspettative forti per il fatto di essere mia figlia. I “figli di” spesso vengono crocefissi perché devono sempre affrontare il paragone che in qualche caso può essere ingombrante”.



