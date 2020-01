Emre Can al Borussia Dortmund?/ Calciomercato, la Juventus potrebbe anche tenerlo

Rischia di saltare la trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Emre Can a vestire la maglia del Borussia Dortmund. Sull’affare è intervenuto il direttore sportivo del club tedesco, Michael Zorc, che ha ammesso come la sua società stia trattando il trasferimento del centrocampista ma anche che “non è ancora stata presa una decisione definitiva, domani possono avvenire una o due operazioni come anche non avvenire”. Tutto ancora nebuloso: già in mattinata Sportmediaset aveva rivelato come il Dortmund e la Juventus non si siano ancora intesi sulle cifre, al momento sembrerebbero ballare 5 milioni di euro tra i 25 offerti dai gialloneri e i 30 che invece i campioni d’Italia chiedono per il loro calciatore. Al momento dunque le operazioni di calciomercato dei bianconeri hanno un grosso punto di domanda ad accompagnarle: sembra definitivamente saltato lo scambio di terzini sinistri (anche se Thomas Tuchel non ha chiuso alla partenza di Laywin Kurzawa che, lasciando il Psg, lascerebbe spazio a Mattia De Sciglio) e la mancata cessione di Emre Can sarebbe un affare negativo per le casse della società e anche perchè confermerebbe nella rosa un giocatore che Maurizio Sarri considera poco e che in più di un’occasione ha rivelato la sua amarezza per la situazione.

EMRE CAN AL BORUSSIA DORTMUND? NESSUN SOSTITUTO

Quello che invece sembrerebbe chiaro, qualora Emre Can dovesse davvero trasferirsi al Borussia Dortmund (sembra che a frenare i gialloneri sia anche la necessità di vendere, per esempio Paco Alcacer che non rientra più nei piani dopo l’acquisto di Erling Haaland), è che in ogni caso la Juventus non opererebbe in entrata: il centrocampista tedesco, lo ha rivelato Sky Sport, non sarebbe sostituito. Di fatto Maurizio Sarri sarebbe contento con la sua attuale composizione della mediana; noi personalmente ci permettiamo di avere qualche dubbio in più, perchè al momento le uniche mezzali disponibili sarebbero Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi e Adrien Rabiot considerando che Aaron Ramsey viene utilizzato come trequartista, che Sami Khedira è infortunato e che Federico Bernardeschi, Coppa Italia a parte, è sparito dai radar. Dunque, la Juventus a centrocampo non è esattamente lunghissima; tuttavia la soluzione sarebbe quella di attingere al bacino della Under 23, che sta disputando un campionato dignitoso nel girone A della Serie C. Staremo a vedere: mancano ancora poco più di 24 ore per terminare il calciomercato invernale, negli ultimi anni la Juventus ha operato poco o nulla in questa sessione ma oggi la situazione pare essere diversa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA