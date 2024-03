Endless Love, anticipazioni puntata 18 marzo/ Nihan capisce di essere ancora innamorata di Kemal

Endless Love, anticipazioni puntata 18 marzo in onda su Canale 5

Endless Love, soap turca dall’incredibile successo, torna con un nuovo episodio oggi, lunedì 18 marzo, alle ore 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, rivelano che non maccheranno colpi di scena piuttosto importanti: Nihan ripensa a Kemal e capisce di essere ancora innamorata di lui.

La nostalgia e la ragazza scoppia a piangere. Anche Kemal è ancora innamorato di Nihan e non riesce a dimenticarla. Salih gli consiglia di ripartire da Istanbul per non soffrire ancora una volta a causa sua. Nel frattempo. Nihan confida a Leyla di essere ancora innamorata di Kemal, lasciandosi andare a uno sfogo liberatorio.

Endless Love, anticipazioni: cosa succederà oggi

Nella puntata di oggi, Nihan e Kemal hanno avuto un colpo di fulmine dopo essersi visti in circostanze piuttosto particolari. La ragazza ha avuto, infatti, due incidenti in mare ed è stato proprio Kemal a salvarla in entrambe le occasioni.

La giovane si lascia andare alla nostalgia mentre guarda l’aquilone di Kemal, e non può fare altro che ricordare i bei momenti che ha vissuto con lui. Per questo scoppia in un pianto liberatorio e si sfoga con Leyla alla quale confida di essere ancora innamorata di lui. L’ingegnere prova gli stessi sentimenti e confida al migliore amico, Salih, di essere ancora innamorato dell’ex fidanzata. Salih suggerisce a Kemal di lasciare Istanbul per non dover soffrire ancora una volta.

Endless Love anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata, Kemal e Nihan sono perdutamente innamorati ma consapevoli che le loro differenze sociali possano rappresentare un ostacolo. L’ingegnere, però, non vuole rinunciare al loro amore per questo propone alla giovane di sposarlo e di trasferirsi con lui a Istanbul.

Nihan è emozionata e felice per la proposta, vorrebbe accettare ma è costretta a rifiutare: la giovane è già promessa sposa a Emir. A questo punto, l’ingegnere è costretto a comprendere e a lasciarsi il loro amore alle spalle.











