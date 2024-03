Endless Love, anticipazioni puntata 19 marzo/ Emir scopre che Kemal e Nihan già si conoscevano…

Endless Love, anticipazioni puntata 19 marzo in onda su Canale 5

Endless Love, soap turca dall’incredibile successo, torna con un nuovo episodio oggi, martedì 19 marzo, alle ore 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, rivelano che non mancheranno colpi di scena piuttosto importanti: Emir si aggiudicato l’appalto per la società termoelettrica per cui lavora Kemal.

L’imprenditore, però, viene a sapere che per gestire la centrale dovrà collaborare proprio con l’ingegnere. Emir prova, dunque, a corrompere Kemal offrendogli un’importante cifra per tirarsi indietro. Quest’ultimo, però, rifiuta l’offerta e gli restituisce l’assegno proprio in occasione della festa per l’anniversario di matrimonio di Nihan ed Emir.

Endless Love, anticipazioni: cosa succederà oggi

Nella puntata di oggi, Emir è ignaro del fatto che sua moglie Nihan stia ancora pensando a Kemal e si sta concentrando sul lavoro. L’imprenditore, infatti, ottiene l’appalto l’appalto per la centrale termoelettrica con la Kozcuoglu Holding, battendo la società dell’ingegnere.

Emir pensa di aver ormai il poter sulla società, ma ben presto scopre qualcosa di inaspettato: per gestire la centrale dovrà necessariamente collaborare con Kemal. A questo punto, l’imprenditore tenta di corrompere l’ingegnere offrendogli un’ingente somma di denaro per togliersi di mezzo. Kemal rifiuta l’offerta e riconsegna l’assegno proprio durante i festeggiamenti per l’anniversario di matrimonio di Nihan e Emir. Quest’ultimo scopre che la moglie e l’ingegnere si conoscevano da tempo…

Endless Love anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata, Nihan e Kemal hanno avuto un colpo di fulmine dopo essersi visti in circostanze piuttosto particolari. La ragazza ha avuto, infatti, due incidenti in mare ed è stato proprio Kemal a salvarla in entrambe le occasioni.

La giovane si lascia andare alla nostalgia mentre guarda l’aquilone di Kemal, e non può fare altro che ricordare i bei momenti che ha vissuto con lui. Per questo scoppia in un pianto liberatorio e si sfoga con Leyla alla quale confida di essere ancora innamorata di lui. L’ingegnere prova gli stessi sentimenti e confida al migliore amico, Salih, di essere ancora innamorato dell’ex fidanzata. Salih suggerisce a Kemal di lasciare Istanbul per non dover soffrire ancora una volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA