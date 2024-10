Per la quarta volta sulle dodici edizioni che si sono tenute nell’arco degli ultimi anni, il top player dell’energia Eni si è riconfermato main partner della Maker Faire 2024 che si terrà a Roma dal 25 al 27 ottobre presso il neo ristrutturato Gazometro Ostiense: l’intera manifestazione si reggerà attorno al titolo ‘L’evento dove le idee prendono vita‘, con un chiaro invito a vivere la fiera come una vera e propria esperienza a tutto tondo utile per comprendere – con estrema facilità, ma anche con uno stimolo alla fantasia e alla creatività – l’innovazione alla base dell’impegno di Eni.

Negli enormi spazi di Gazometro Ostiense Eni si è ritagliata l’intera area espositiva G2 che ospiterà – e tra qualche riga la vedremo più nel dettaglio – un’ampia e dinamica mostra utile ai curiosi e ai potenziali clienti per conoscere l’impegno dell’azienda leader italiana e mondiale verso una giusta transizione ambientale; peraltro cogliendo al volo l’invito a perseguire quell’aspetto ‘esperienziale’ su cui si basa la fiera con una serie di installazioni innovative nelle quali si potranno anche conoscere le società satellite Plenitude, Enilive e Versalis.

La Maker Faire 2024 di Roma: cos’è e in cosa consiste

Partendo – prima di arrivare ad Eni e al suo ‘Energy Playground’ al Gazometro Ostiense G2 – dal principio, la Maker Faire 2024 di Roma è nata su spinta della Camera di Commercio locale che è stata in grado raccogliere oltre 350 adesioni da altrettanti espositori tra maker, innovatori e creativi di tutto il mondo che – affiancati da numerose aziende e start-up – esporranno le loro più importanti innovazioni attorno alle cinque aree tematiche su cui si basa l’evento: si va dal GreenTech, fino a Recycling & Upcycling, passando anche per la Smart Mobility, la Cybersecurity e lo Sport.

Nelle tre aree dell’evento – rinominate ‘Innovazione‘, ‘Creatività‘ e ‘Scoperta‘ – i curiosi partecipanti potranno scoprire e provare in primissima personale decine e decine di innovativi progetti altamente tecnologici; il tutto accompagnato da numerosi talk, panel ed incontri, con una ricca offerta di laboratori e attività didattiche pensate anche per le scuole e gli studenti, uniti agli eventi live che abbiamo già visto nelle scorse edizioni per raccontare ai curiosi che non riescono a partecipare in prima persona le tante innovative storie.

Da energie diverse, un’energia unica: la mostra esperienziale di Eni alla Maker Faire 2024 di Roma

Tornando al punto di partenza, la presenza di Eni alla Maker Faire 2024 di Roma sarà una sorta di continuazione spirituale della mostra che venne organizzata già lo scorso anno, raccontando tutti i numerosi prodotti e servizi che l’azienda – e le sue satelliti – offre con il fil rouge ‘Da energie diverse, un’energia unica‘: dei cinque temi della fiera l’azienda energetica ha scelto quello dello sport creando nell’area G2 del Gazometro una vera e propria arena riccamente allestita e decorata con il colori e il tema già caratterizzante della campagna di Sanremo.

Tra i tanti prodotti che Eni metterà in mostra a Roma, i visitatori potranno visitare anche le sei aree tematiche incentrate ognuna attorno ad un determinato sport: dal basket al calcio dove si potrà celebrare il recentemente avviato campionato di Serie A che vede Eni – e soprattutto Enilive – in qualità di sponsor; ma non mancheranno neppure rimandi al mondo dell’automotive con una pista di macchinine proposta da Enjoy, uno al mondo del Metaverso offerto da Plenitude e un campo da pong umano digitale; il tutto suggellato da aree dedicate ai programmi fedeltà ‘Insieme‘ di Enilive e Plenitude.