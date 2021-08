Enrica Bonaccorti, braccio rotto: cosa è successo?/ Selfie con gesso “Ancora così…”

Enrica Bonaccorti è pronta a fare ritorno in tv dopo la brutta disavventura narrata in un post Instagram in cui spiegava di essere stata vittima di un incidente in vacanza che le ha causato un intervento chirurgico ed il gesso ad un braccio. La conduttrice e spesso ospite di varie trasmissioni televisive nei panni di opinionista la rivedremo nella nuova puntata di Estate in diretta e prima della messa in onda è tornata sui social mettendo in evidenza il suo braccio ingessato: “Sembra una benedizione ma è solo un selfie inquadrato male!!”, ha commentato.

Purtroppo la Bonaccorti dovrà ancora sopportare il gesso al braccio destro. Non mancano i commenti di vicinanza anche da parte di volti noti, a partire dall’onnipresente Sandra Milo che le ha lasciato un dolce messaggio: “Bellissima anche col gesso”. C’è chi ha notato come ormai sia passato parecchio tempo dal suo primo scatto con il braccio ingessato. Risale infatti al 21 luglio scorso il racconto della sua disavventura in vacanza a causa di una caduta che le costò la corsa in pronto soccorso e un piccolo intervento per riallineare le ossa del polso destro con conseguente ingessatura.

Enrica Bonaccorti, incidente e braccio ingessato: come sta

A distanza di oltre un mese dalla rovinosa caduta dalle scale, Enrica Bonaccorti non ha ancora potuto fornire buone nuove sul suo percorso di guarigione. Nell’ultimo post in cui annuncia la sua ospitata televisiva odierna ha infatti aggiunto: “Comunque sempre così sto… chi mi segue può controllare oggi a Estate in Diretta”.

Non è la prima volta che Enrica Bonaccorti apparirà sul piccolo schermo con i segni della sua caduta. La conduttrice lo aveva già fatto i primi di agosto ospite di Dedicato quando aveva ricostruito la dinamica dell’incidente domestico che adesso le impedisce di poter compiere anche i più semplici movimenti: “Purtroppo è il destro e non riesco a fare nulla, mia figlia mi sta aiutando tanto. Mi mettono il reggiseno, mi allacciano le scarpe”, aveva svelato. Fortunatamente a sostenerla sono i numerosi fan che su Instagram hanno manifestato in queste ore grande preoccupazione per il suo stato chiedendole informazioni sul processo di guarigione a quanto pare piuttosto lungo.

