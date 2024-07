Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana hanno instaurato un legame splendido, nonostante…

Dalla storia d’amore tra Enrica Bonaccorti e Daniele Pettinari è nata l’amata figlia Verdiana. Quest’ultima ha vissuto anni molto difficili, soprattutto durante la sua infanzia, a causa dell’assenza del padre. Ad ogni modo, grazie a sua madre Enrica è stata circondata dall’amore, con l’affetto della nonna materna che ha seguito Enrica e Verdiana in ogni passo, aiutandole a superare l’assenza di Daniele. Nonostante le difficoltà iniziali, il rapporto tra Enrica e sua figlia è diventato sempre più forte.

Quando la showgirl ha affrontato una delicatissima operazione al cuore, Verdiana è inevitabilmente andata in tilt. La figlia della conduttrice ha sofferto molto lo scorso anno, temendo per la vita della madre, ricoverata d’urgenza in ospedale. Fortunatamente per la Bonaccorti e sua figlia, l’operazione è riuscita perfettamente.

“Perdere mia madre…”, la più grande paura della figlia di Enrica Bonaccorti

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, mamma e figlia hanno raccontato il periodo dell’operazione e di come siano stati mesi difficili per entrambe, per motivi diversi. “Sono stati dei mesi davvero tosti e complicati. Sono contenta di essere qui adesso, assieme a mia mamma, per raccontarli”, le parole di Verdiana.

Nel salotto della Toffanin, Verdiana ha spiegato come sia cambiata la sua vita dopo la malattia della madre e di come sia diventata più agitata: “Sono molto più apprensiva perché quando capisci che stai per perdere la persona più importante della tua vita, assieme a mio figlio, arriva il buio totale.” “Non ce la facevo ad immaginare una vita senza mia madre”, la tenera considerazione di Verdiana Pettinari.