Da Daniele Pettinari e Michele Placido e Renato Zero: tutti gli amori e gli ex fidanzati di Enrica Bonaccorti

Dall’ex marito Daniele Pettinari al celebre cantante Renato Zero e all’attore Michele Placido, sono davvero tanti gli amori vissuti da Enrica Bonaccorti nel corso della sua vita. L’ultimo compagno, non certo per importanza, è stato Giacomo Paladino, a cui Enrica è rimasta profondamente legata. In passato è stata sposata con Daniele Pettinari, il padre della figlia Verdiana. Dopo la rottura con l’ex compagno ha avuto delle storie d’amore con diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo e non come Michele Placido, Renato Zero, Arnaldo del Piave, Carlo Di Borbone e Francesco Villari.

Parlando dei suoi vecchi amori e dei suoi ex fidanzati, la Bonaccorti ha menzionato soprattutto il padre di sua figlia Daniele, che la abbandonò quando la figlia aveva solo undici mesi. “Quando Verdiana aveva undici mesi è uscito da casa di mia madre e non lo abbiamo più visto”, ha raccontato a Verissimo. “Come eravamo noi tre, io mia figlia e mia madre, adesso la nonna sono diventata io ed il trio continua”, ha aggiunto.

Enrica Bonaccorti su uno dei suoi ex fidanzati: “Capii che non era la persona giusta quando…”

La storia con Daniele Pettinari, ha inevitabilmente segnato la vita di Enrica e di Verdiana. Quest’ultima, nonostante la sua assenza, ha deciso di perdonarlo e il giorno del suo funerale lo ha omaggiato con una rosa bianca sulla sua bara.

“Ad un certo punto, quando aveva undici mesi, c’è stato qualcosa che non era la persona giusta, né il suo comportamento, così quando è uscito di casa ho detto basta”, ha ricordato molto amareggiata Enrica Bonaccorti. “Mi disse che sarebbe tornato e dissi no, non ho mai sentito che gli mancasse qualcosa. E’ stato un padre assente completamente”, le sue parole.