ENRICA BONACCORTI COME STA? MALATTIA E COS’HA AVUTO/ “È stata senza cuore per un paio d’ore”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Enrica Bonaccorti arriva accompagnata da sua figlia Verdiana. È proprio lei a raccontare cosa è accaduto alla madre e la gravissima situazione di salute che ha dovuto affrontare: “È stata senza cuore per un paio d’ore. Il dottore mi ha proprio fatto vedere come ha fatto: lo ha preso e lo ha girato così”, ha mimato in studio a Silvia Toffanin.

Enrica Bonaccorti ha ringraziato sua figlia per tutto quello che ha fatto per lei in questi mesi: “Ho bisogno di lei però allo stesso tempo mi dispiace essere condizionante. Lei però rappresenta tutto per me. Mi ha anche messo a posto casa, è la mia forza!” ha ammesso la Bonaccorti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

COME STA ENRICA BONACCORTI? IL PROBLEMA AL CUORE E…

Come sta Enrica Bonaccorti e cosa sappiamo della malattia avuta da uno dei volti storici delle reti Mediaset? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo” (in quella che peraltro è l’ultima puntata del 2023 prima che da domenica riprenda il consueto appuntamento col best of del talk show con “Le storie”), del cast di ospiti del programma condotto da Silvia Toffanin farà di nuovo parte la 74enne conduttrice televisiva, attrice e paroliera originaria di Savona, già protagonista qualche mese fa nel salotto di Canale 5 di una bella intervista a cuore aperto con la padrona di casa. Stavolta la Bonaccorsi sarà ospite per la prima volta assieme alla figlia Verdiana e, in attesa di ascoltare cosa racconteranno le due donne, scopriamo cosa è successo alla conduttrice, sottopostasi a un delicato intervento lo scorso settembre.

Come si ricorda, qualche mese fa Enrica Bonaccorti aveva rivelato di aver avuto un intervento a cuore aperto molto delicato: in un post apparso sui suoi profili social, la conduttrice di format di successo e, più di recente, opinionista molto apprezzata in diversi programmi in onda sulle reti Mediaset, aveva spiegato alla propria fan base il motivo del suo ‘silenzio’ sin da luglio, un’assenza dovuta non alle vacanze ma al problema di salute che aveva dovuto affrontare. “Era iniziato tutto perché mi sentivo stanca, avevo il fiato corto: poi una notte mi sono sentita male, sono riuscita ad arrivare nella stanza di mia figlia per chiedere aiuto e… Non ricordo più niente. Mi sono risvegliata in clinica”. Da quel ricovero la scoperta di avere dei problemi al cuore e alle arterie ostruite.

BONACCORTI, “HO RISCHIATO DI MORIRE: TUTTO ERA INIZIATO CON…”

All’inizio nemmeno i medici avevano capito esattamente di cosa soffrisse la Bonaccorti, tanto che pensavano si trattasse di un problema al rene: “Invece dalla analisi hanno capito che avevo il cuore a pezzi e le arterie tutte ostruite” aveva raccontato proprio la 74enne ligure negli studi di “Verissimo” qualche tempo fa, ammettendo candidamente di aver rischiato anche di morire. Da allora la vita della mamma di Verdiana è cambiata: “Ora devo muovermi e camminare, ho anche smesso di fumare e io fumavo da quando avevo sedici anni, anche in gravidanza, e mai avrei pensato di smettere…” aveva continuato la Bonaccorti. Tuttavia, questa svolta nel suo stile di vita non è stato un ostacolo insormontabile per la diretta interessata…

“Il cuore ti inganna, l’unico sintomo che avevo era una forte stanchezza: sarei potuta morite anche mentre ero seduta al bar…” aveva continuato la Bonaccorti che aveva spiegato pure come imputasse i primi sintomi a stanchezza o a un principio di depressione, mentre sua figlia Verdiana ricordava spesso alla madre quanto fosse in forma Sandra Milo. “Oggi devo la vita ai medici e alla qualità della vita che mi hanno fatto vivere dai primi di luglio ad adesso. Circondata da persone meravigliose, la loro umanità nel prendersi cura di me mi ha fatto oltrepassare i dolori, le preoccupazioni” aveva detto l’attrice, ricordando anche a tutti colore che la seguono di fare “tesoro della mia esperienza, controllatevi quanto più potete, sperando soprattutto che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io”.











