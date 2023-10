MALATTIA DI ENRICA BONACCORTI, COME STA?/ “Avevo il cuore intasato, la stanchezza era l’unico sintomo”

Enrica Bonaccorti, ospite a Verissimo, ha parlato della malattia che ha avuto: “È iniziato tutto perché mi sentivo stanca, avevo il fiato corto. Il giorno prima del ricovero avevo un incontro col notaio, ma non sono riuscita a fare le scale. La notte mi sono sentita male, sono riuscita ad arrivare nella stanza di mia figlia per chiedere aiuto. Non ricordo più niente. Mi sono risvegliata in clinica. I medici inizialmente pensavano che fosse un problema a un rene, mi operarono di calcoli. Poi dalle analisi sono emersi i problemi al cuore. Era completamente intasato, con le arterie ostruite. Ho subito un intervento di 8 ore, devo ringraziare il professor Bassetti e il dottor Lauria oltre agli infermieri”.

È in virtù di ciò che ha vissuto in prima persona che la conduttrice televisiva ha compreso quanto siano importanti i controlli e una vita sana. “Il cuore ti inganna. L’unico sintomo che avevo era una forte stanchezza. Sarei potuta morire anche mentre ero seduta al bar. Adesso ho iniziato a fare attività fisica e ho smesso completamente di fumare, lo facevo da quando avevo 16 anni, anche in gravidanza. Ho cambiato stile di vita e mi sento libera”. (Agg. di Chiara Ferrara)

MALATTIA DI ENRICA BONACCORTI, COS’HA AVUTO?

Come sta Enrica Bonaccorti e cosa sappiamo della malattia che ha avuto di recente? Questo pomeriggio, nel secondo appuntamento del weekend con “Verissimo”, del sempre ricco cast di ospiti dello storico programma in onda su Canale 5 farà parte anche uno dei volti più amati e conosciuti dal pubblico delle reti Mediaset, vale a dire la 73enne conduttrice televisiva, paroliera e attrice originaria di Savona. La Bonaccorti, che quest’oggi concederà una toccante intervista alla padrona di casa, Silvia Toffanin, ritorna infatti a stretto giro di posta negli studi del talk show per raccontare del grave problema di salute affrontato e, per fortuna, superato proprio nel corso degli ultimi mesi.

Ma cosa è successo a Enrica Bonaccorti? Innanzitutto va ricordato che la conduttrice, transitata nel corso della sua lunga carriera tra le reti Rai, i canali Mediaset e anche Sky, soffre da tempo di un deficit cognitivo (di cui è affetto anche Brad Pitt) conosciuto come prosopagnosia: proprio nel salotto di “Verissimo”, la Bonaccorti aveva già parlato di questo disturbo che le rende difficile riconoscere i volti delle persone e, nei casi più gravi, nemmeno la propria immagine allo specchio o nelle fotografie. La patologia, che può essere congenita o acquisita nel corso degli anni a seguito di un fattore scatenante o un evento traumatico, non ha comunque limitato l’attrice nel suo lavoro e non ha fatto temere per la sua salute come invece di recente è stato per l’intervento a cuore aperto a cui si è dovuta sottoporre. A darne notizia era stata la stessa Enrica con un lungo post apparso sul suo profilo Facebook e svelando che è stata fortunata dal momento che “ancora un paio di mesi e potevo andarmene”.

BONACCORTI, “INTERVENTO DI OTTO ORE: TUTTO ERA COMINCIATO COI CALCOLI A…”

In attesa di scoprire cosa racconterà di questa drammatica esperienza la diretta interessata a Silvia Toffanin, possiamo ricordare come lo scorso 24 settembre la Bonaccorti avesse raccontato ai propri follower di quest’operazione durata otto ore, motivando così la sua lunga assenza dai social: “Non avevo nessuna fitta al cuore, non avevo alcun dolore. I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato, che imputavo a un po’ di depressione e soprattutto all’età” aveva scritto la conduttrice che, nei giorni antecedenti, lamentava solo un forte prurito in alcune zone del corpo e il relativo arrossamento.

“Morale della favola: mi han detto che ho avuto una gran fortuna, una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita” aveva proseguito suggerendo poi a tutti quelli che la seguono e la conoscono di non dimenticare mai di fare i controlli periodici per tenere sotto controllo la propria salute: “Fate tesoro della mia esperienza, controllatevi quanto più potete, sperando soprattutto che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io” aveva concluso il suo lungo post la Bonaccorti spiegando che l’evento fortuito che aveva permesso di salvarla era stata la “scoperta accidentale di un calcolo a un rene”, dando infine appuntamento a breve a tutti coloro che la seguono.











