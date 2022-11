Enrica Bonaccorti, la brutta caduta e la lontananza dal mondo della tv/ “Mai avuto dei veri amici”

ENRICA BONACCORTI E LA BRUTTA CADUTA: “HO UN TUTORE E OTTO CHIODI”

Enrica Bonaccorti sarà protagonista questo pomeriggio nel salotto tv di “Verissimo”, un ritorno nel rotocalco oramai tradizionale nel weekend delle reti Mediaset per la 72enne conduttrice televisiva e radiofonica nonché attrice originaria di Savona: e la presenza di colei che in passato è stato uno dei volti storici non solo dell’emittente del Biscione ma pure del servizio pubblico non è casuale dato che nella lunga intervista che concederà alla padrona di casa, Silvia Toffanin, tornerà sicuramente sui due fatti che negli ultimi tempi hanno contribuito a riaccendere i riflettori su di lei.

Come è noto, Enrica Bonaccorti, pur con alcune partecipazioni nelle vesti di opinionista negli ultimi anni, manca da un po’ sul piccolo schermo: motivo per cui lo scatto pubblicato sui social negli scorsi giorni con dei lividi sul viso (conseguenza di una caduta che le ha “sbriciolato una spalla”) e una dura intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ saranno certamente oggetto di argomento della sua ospitata oggi a “Verissimo”. Parole molto forti quelle della Bonaccorti che, di fatto, non solo ha spiegato a suo dire quali sarebbero stati i motivi che col tempo l’hanno isolata dal mondo dello showbiz italiano ma anche perché lei non avrebbe mai avuto dei veri amici.

BONACCORTI, “COSA MI MANCA OGGI? IL RAPPORTO COL MIO PUBBLICO E…”

“Il tanto affetto dopo quella foto senza make-up? La gente sa che non racconto balle” aveva spiegato Enrica Bonaccorti nella sopra citata intervista al quotidiano milanese, raccontando della sua nuova vita in qualità di opinionista oltre che di scrittrice, con l’ultima fatica letteraria “Condominio, addio!” da poco pubblicato per i tipi di Baldini & Castoldi. “La mia caduta? Forse è legata all’età perché… le vecchie signore cadono e si rompono” aveva proseguito la diretta interessata, provando anche a dare un’altra giustificazione all’affetto dei suoi fan. “Ho perso anche il mio compagno da pochi mesi e ho solo mia figlia Verdiana e il mio nipotino Matteo… Nipotino anche se ha oramai 18 anni”.

Nella lunga intervista, la Bonaccorti è tornata spesso sul tema della fragilità delle donne, cercando di mostrare come per lei questo sia un punto di forza: “Io di necessità faccio virtù: è da quando avevo 19 anni che lavoro e ho sempre fatto tante cose (…) Il fatto di avere questa stima, questa dolcezza che arriva da tantissime persone è una cosa che mi fa sentire come in una grande famiglia” aveva ammesso la conduttrice ligure che sui social può vantare una fanbase di migliaia di follower. E a proposito di quel mondo dello spettacolo che negli ultimi anni l’avrebbe abbandonata, la Bonaccorti risponde accennando a chi le è rimasto vicino: “Amicizie? Intanto bisogna averle… Io non ho mai avuto gruppi di amici neppure da bambina… (…) Cosa mi manca di più oggi? Il rapporto col pubblico: nel privato però sono una zingara, vivo nella confusione e non si può aprire un mio armadio senza mettersi a piangere!”.











