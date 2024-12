Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Enrico Brignano e Flora Canto, coppia nella vita ma anche sul palcoscenico visto che in diverse occasioni hanno lavorato insieme. Un amore nato quasi per caso quello tra la ex tronista di Uomini e Donne e l’attore romano che si sono incrociati per la prima volta durante un provino. Enrico Brignano stava cercando un’attrice che ricoprisse il ruolo di sua moglie in un suo spettacolo teatrale e per uno strano gioco del destino si presenta proprio Flora Canto. Un provino che ha cambiato per sempre le loro vite, visto che Flora non solo passa il provino, ma inizia anche una conoscenza-frequentazione con l’attore.

“Cercava un’attrice che l’avrebbe affiancato in uno spettacolo teatrale” – ha raccontato proprio Flora Canto parlando di quel provino. A differenza delle altre attrice che deciso di giocarsela con cose impegnate, la Canto punta sull’ironia e sulla leggerezza del personaggio della sessuologa portata al successo da Anna Marchesini.

Enrico Brignano e Flora Canto: dal primo incontro al matrimonio

Da un provino all’amore che è stato poi celebrato con il matrimonio. Enrico Brigano e Flora Canto sono diventati marito e moglie il 30 luglio del 2022 con una cerimonia di nozze celebrata a Pala Laziale. A fare da cornice ai due sposi la splendida cornice del mare di Ladispoli. Un’unione da cui sono nati anche due figli: Martina e Niccolò. L’attrice e conduttrice, ospite di Caterina Balivo, ha raccontato come Enrico Brignano è riuscito a fare breccia nel suo cuore conquistandola con la simpatia.

Anche il corteggiamento di Enrico è stato completamente differente, visto che invece di regalarle fiori ha puntato su “piante di peperoni, castagne, mandarini”. “Nella sua semplicità mi ha fatto innamorare e lo fa ancora oggi perché ieri sono tornata a casa e ho trovato un kg di castagne” – ha raccontato Flora sul marito.

