Enrico Brignano e Flora Canto/ Lei: “Litighiamo tanto, ma il suo carisma è unico”

Enrico Brignano e Flora Canto sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 2 ottobre 2022. I due hanno parlato della nascita del loro amore: “La nostra storia è nata alle prove di uno spettacolo – ha detto il comico –. Era un momento particolare della mia vita, però come ridevo con lei io non ridevo da anni. Mi sono detto, dentro di me: ‘Questa è una matta, chissà se continuerà a farmi ridere nella vita’. Dopo il primo cappuccino insieme, quando la vedevo mangiare, ho capito che era quella giusta”.

Flora Canto, a proposito di Enrico Brignano, ha asserito: “La normalità mi ha fatto innamorare di Enrico. Gli attori, le persone dello spettacolo hanno un po’ il loro mondo… Lui, invece, è proprio normale: mi faceva ridere, mi corteggiava con le cose normali. Andava a fare la spesa, era genuino. E poi, le risate: certo, litighiamo tantissimo, ma il suo carisma e la sua simpatia mi hanno conquistato”.

ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO, LEI: “LA PROPOSTA ALL’ARENA DI VERONA? NON ME L’ASPETTAVO”

La proposta di matrimonio, com’è noto, è giunta all’Arena di Verona e, a tal proposito, Enrico Brignano ha dichiarato: “Avevo comprato un anello a Roma da nascondere a casa, perché volevo chiedere a Flora Canto di sposarmi. Avevamo lo spettacolo all’Arena di Verona, in cui io ero vestito da Romeo, con la calzamaglia. Non sapevo dove nascondere l’anello, così ho dovuto togliere la parte superiore della custodia e me lo sono dovuto mettere in tasca. Poi, durante lo spettacolo, ad un certo punto ho preso coraggio, sono sceso in platea e ho agito”.

Flora Canto ha quindi aggiunto: “Vidi Enrico che piano piano veniva vicino a me, la canzone sfumava, lui si inginocchiava… Fino a quando disse: ‘Flora Canto, mi vuoi sposare?’. Io non immaginavo nulla… Ne abbiamo più scherzato, che parlato. È sempre stato più un gioco che un progetto. È stato lui a volere il matrimonio”.











