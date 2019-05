Enrico Lo Verso e Samanta Togni/ Video: senza carattere? Non lo so, però…(Ballando)

Enrico Lo Verso e Samanta Togni tornano in gara per la semifinale di Ballando con le stelle 2019. Eliminati nei precedenti appuntamenti – seppur con qualche piccola polemica – il duo di ballerini è rientrato in gara dalla porta principiatale sfidando con successo, al televoto, i gemelli Sampaio con Lucrezia Lando. “Siamo rientrati e siamo felicissimi e quindi stiamo provando”, spiega in un breve video su Instagram Lo Verso, che nella semifinale di questa sera dovrà sfidare Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. In una diretta realizzata con i loro fan, i due ballerini confermano di essere più preoccupati per l’esibizione che per il duello, ma inavvertitamente si lasciano sfuggire quella che sarà, questa sera, l’esibizione che li vedrà protagonisti: una samba. “Non si poteva dire il ballo? Ormai l’ho detto”, chiosa la ballerina, certa di aver fatto una piccola gaffe.

Enrico Lo Verso e Samanta Togni: “Siamo più sul ballo che sulla sfida”

La lunga settimana di prove di Enrico Lo Verso e Samanta Togni sta per concludersi. I due ballerini, però, non temono rivali, così come conferma l’attore di una lunga diretta Facebook: “Piano piano ci stiamo preparando”, spiega Lo Verso, “siamo più sul ballo che sulla sfida, con Nunzia (De Girolamo, ndr) – conferma infatti l’aspirante ballerino – il rapporto è bellissimo, con tutti lo è, usciamo dalle sale e ci scambiamo le nostre difficoltà. Anzi – ha aggiunto l’attore – con Nunzia volevamo fare un’associazione per allievi maltrattati”. La gara si preannuncia quindi meno agguerrita del previsto, ma i colpi di scena a Ballando con le stelle sono dietro l’angolo e il risultato non è mai scontato. Ma qual è la cosa più bella che Enrico Lo Verso ricorderà della sua avventura in pista? “Le prove a sorpresa – spiega l’attore – perché lì so di essere libero”.

Enrico Lo Verso: “Penso che il carattere sia un fiume…”

A un passo dalla semifinale di stasera, Enrico Lo Verso ha risposto a chi di recente l’ha accusato di non riuscire a tirare fuori il carattere: in coppia con Samanta Togni a Ballando con le stelle 2019, le sue esibizioni sono state giudicate spesso prive di grinta, un giudizio che nelle settimane precedenti è costato a entrambi un’eliminazione. “Si è abituati a scambiare l’energia, la rissosità in carattere, mentre io penso che il carattere sia… un fiume”, ha spiegato l’attore in una diretta Facebook. “Il fiume – ha aggiunto Lo Verso – ha carattere, perché va dritto e va dove vede andare e io sono di questa idea. Ho deciso quando avevo otto anni che avrei fatto l’attore e quando ne avevo quattordici che avrei vinto dei premi internazionali. E sono riuscito a fare tutto. Senza carattere? Non lo so, però ci sono riuscito”. Di seguito, il filmato della loro vittoria nella sfida a eliminazione.

Video, la sfida a eliminazione di Enrico Lo Verso e Samanta Togni

