Enrico Nigiotti, Amici 19/ “De'” e “Sicché”, messaggi social con Elena D’Amario?

Enrico Nigiotti torna sul “luogo del reato” a distanza di una settimana dall’incontro che continua a far sognare i fan in rete. Lo scorso sabato, complice Maria De Filippi, l’artista ha potuto rivedere, per la prima volta dopo tanto tempo, la sua ex fidanzata Elena D’Amario, la ballerina, oggi in forza tra i professionisti di Amici, alla quale, esattamente dieci anni fa, ha lasciato il suo posto al serale per farle ottenere un prezioso contratto di danza. Sguardi, momenti di complicità e qualche piccola lacrima hanno alimentato una speranza che, per circa dieci anni, nei fan è rimasta soltanto sopita; una speranza che oggi è scoppiata prepotentemente, travolgendo di emozioni chi ha sempre creduto in loro. E se da una parte, sui social, si continua a parlare senza sosta di un possibile ritorno di fiamma, dall’altra c’è chi frena, dal momento che Nigiotti è attualmente sentimentalmente legato a un’altra donna.

ENRICO NIGIOTTI: UN MESSAGGIO SUI SOCIAL DA PARTE DI ELENA D’AMARIO? I FAN…

Io non mi sono ancora ripreso”, “E’ stato bellissimo vedervi cosi… imbarazzati. Dolcissimi”. E ancora: “Tornare insieme! Fateci sognare ancora!”. Questi sono solo alcuni dei commenti che sono arrivati all’indirizzo di Elena D’Amario dopo l’incontro che ha avuto ad Amici con Enrico Nigiotti. “Lei forse lo guardava con gli occhi languidi, lui sorrideva e sembrava imbarazzato!”, scrive inoltre una internauta, che come tanti altri è certa di aver captato qualcosa fra i due ex. Proprio per questo l’incontro previsto per oggi pomeriggio sarà per i fan la prova del nove: sono in molti ad attendersi che uno dei due faccia un passo verso l’altro. Ad alimentare le speranze, due immagini postate sui rispettivi profili dei due protagonisti di questa storia, le cui didascalie, come hanno notato alcuni utenti su Twitter, sembrerebbero suggerire un possibile botta e risposta sibillino sui social.

ENRICO NIGIOTTI: LA DIDASCALIA SIBILLINA CHE FA SPERARE I FAN

In seguito al suo emozionante incontro con Enrico Nigiotti ad Amici, Elena D’Amario ha pubblicato sui social un’immagine che la immortala emozionata proprio in quel momento, accanto a Maria De Filippi. “De'”, scrive semplicemente lei nella didascalia, una parola apparentemente senza senso, ma alla quale il popolo di Twitter sembra aver dato un importante significato. Secondo chi ha seguito l’evolversi della loro storia ad Amici, “De” potrebbe essere l’intercalare livornese con cui Nigiotti si rivolgeva a lei, affettuosamente, quando stavano insieme. Allo stesso tempo, lui non è rimasto con le mani in mano e, dopo qualche giorno, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato un’immagine contenente, come didascalia, “Sicché”, un’altra espressione molto utilizzata nella sua Livorno. Una replica a quella formulata qualche ora prima dalla sua ex?

Visualizza questo post su Instagram De’ … Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario) in data: 16 Feb 2020 alle ore 12:12 PST





