Enrico Nigiotti/ L’erede di Gianluca Grignani torna da Zia Mara!

Enrico Nigiotti non ha bisogno di presentazioni. Si è presentato come cantautore dalla testa calda ad Amici ormai undici anni fa e in molti hanno visto in lui un degno erede di Gianluca Grignani. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e il cantautore toscano ha pensato bene di rimboccarsi le maniche e, dopo il primo fallimento (lasciò il talent di Maria de Filippi per cedere il suo posto alla fidanzata Elena d’Amario), ha lavorato la testa, si è rialzata e si è tatuato addosso i segni della lotta per rinascere come una fenice proprio ad X Factor grazie alla guida, e alla pazienza, di Mara Maionchi. Da allora la sua vita è cambiata, il duro lavoro gli ha regalato finalmente il successo che merita e che sognava e questa sera sarà sul palco di Domenica In dopo il lancio del suo nuovo singolo, Notti di Luna, che sui social ha lanciato scrivendo: “Ci sono momenti in cui quello che ti circonda ha il tuo stesso ritmo, dove tutto si ferma e niente ti sfugge. Momenti magici, silenziosi che ti lasciano appeso ad un tempo segreto dove dentro alla tua testa cominci a seminare parole. A volte succede ed è successo a tutti di trattenere il respiro del mondo”.

In questo ultimo anno, approfittando un po’ della pandemia in corso e di quello che ‘non poteva fare’, Enrico Nigiotti ha deciso di tirare il freno a mano nel vero senso della parola visto che si è trasferito sull’isola di Capraia su cui in inverno ci sono circa 150 abitanti. Proprio questa sua esperienza di solitudine e di riflessione lo ha aiutato molto visto che lo ha ispirato e ha permesso la nascita di Notti di luna. In un’intervista rilasciata a Sky, il cantautore ha rivelato: “Ho visto la luna sveglia e luminosa della mezzanotte, e quella stanca delle cinque e mezzo del mattino che sta per andare a dormire. È stato uno spettacolo naturale vedere ogni volta il cielo cambiare, da qui l’ispirazione.. Un’autoriflessione di quella che è la vita, di quello che sta succedendo a tutti noi da più di un anno”. Cosa rivelerà oggi ospite dalla zia Mara?

