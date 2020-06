Enzo Capo e Pamela Barretta, confronto a Uomini e Donne/ Lui: “non voglio fare più..”

Pubblicità

Enzo Capo e Pamela Barretta tornano a Uomini e Donne per la resa dei conti. Dopo gli scontri avvenuti nelle scorse puntate, l’ex cavaliere e l’ex dama tornano in trasmissione per un ultimo confronto. Tra i due, la storia è ormai finita, ma la redazione del dating show di canale 5 sta cercando una mediazione tra i due. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, il primo ad entrare in studio sarà Enzo Capo. “Allora Enzo, noi abbiamo chiamato anche lei che vuole sentire cosa dici tu prima di decidere se entrare o meno”, spiegherà Maria De Filippi all’ex cavaliere. Enzo accetterà la decisione di Pamela Barretta cominciando a raccontare la propria versione dei fatti. Dal video di anticipazioni pubblicato da Witty Tv sembrerebbe esserci un importante passo di Enzo nei confronti di Pamela. I due si concederanno un’altra possibilità?

ENZO CAPO E PAMELA BARRETTA: “NON VOGLIO PIU’ FARE LA GUERRA CON TE”

Dopo aver ascoltato le parole di Enzo Capo, Pamela Barretta entrerà in studio per ascoltare una richiesta dell’ex fidanzato. Enzo, infatti, dal video di anticipazioni, sembrerebbe fare un passo nei confronti della Barretta. “Non voglio più fare la guerra con te”, dirà l’ex cavaliere. Nei precedenti confronti nello studio di Uomini e Donne, tra Enzo e Pamela sono volate parole forti e non sembravano esserci le condizioni per una riconciliazione. Come reagirà, oggi, l’ex dama di fronte alla nuova posizione dell’ex compagno? I due firmeranno la tregua pur ribadendo di non voler tornare insieme? L’ex coppia, dunque, è pronta a dare vita ad un nuovo capitolo di Uomini e Donne.



