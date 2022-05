Enzo Fernandez al Milan?/ Calciomercato: ha detto sì dopo blitz in Argentina, ma…

Colpo di calciomercato in Sud America per il Milan? Ha in pugno Enzo Fernandez. Lo rivela Tuttosport, spiegando che il club rossonero ha bruciato la concorrenza per il centrocampista del River Plate. Si parla di un blitz per il 21enne che non è neppure recente. Risale ad un mese fa ed è stato targato Geoffrey Moncada, che è il capo dell’area scout del Milan. Quindi, la missione risale a prima che Elliott mettesse in pausa ogni operazione di calciomercato in virtù delle trattative per la cessione del club meneghino a RedBird. Per questo ora c’è il timore che l’affare sia a rischio dopo che è stata messa sui giusti binari.

Noa Lang al Milan?/ Calciomercato: accordo col giocatore, Bruges fissa il prezzo ma…

Il dirigente rossonero, infatti, aveva ottenuto la promessa da Enzo Fernandez e dal suo entourage di dare precedenza proprio al progetto Milan. La dirigenza, inoltre, avrebbe già intavolato un discorso con il River Plate sul trasferimento. Il giocatore, infatti, ha una clausola di poco superiore ai 18 milioni di euro, ma il Milan avrebbe offerto 15 milioni, una proposta che non è stata rispedita al mittente in Argentina.

Calciomercato Milan news/ Tentazione Zaniolo, piace anche Bremer (ultime notizie)

MILAN, RISCHIO CONCORRENZA PER ENZO FERNANDEZ

Bisognava, però, passare ai fatti per bloccare Enzo Fernandez. Questo è quello che è mancato da parte del Milan a causa della sua situazione societaria. Quindi, ora il rischio è che per il giovane centrocampista si inserisca un’altra squadra in grado almeno di pareggiare l’offerta al River Plate e di convincere il giocatore a sposare il proprio progetto. Un rischio non da poco, considerando che l’allenatore Stefano Pioli perderà Kessie, mentre la partenza di Bakayoko è probabile. Quindi, servono rinforzi a centrocampo.

Un paio il Milan li ha in casa, perché dal Torino tornerà Pobega, che era in prestito, invece al Bordeaux in prestito c’è Adli. Ciò però non basta, perché nella prossima stagione la squadra di Pioli disputerà la Champions League, quindi serve un innesto di spessore per la linea mediana. Anche per questo, ci sarebbe da tempo una interlocuzione col Lille per Renato Sanches. Senza però dimenticare che dovranno esserci delle questioni per incrementare il budget e raggiungere gli obiettivi di calciomercato.

Gerry Cardinale in città per l'acquisto del Milan/ La nuova proprietà sarà RedBird

© RIPRODUZIONE RISERVATA