Sorpresa di Carmen Russo per il marito Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024

“Non abbiamo mai festeggiato il suo compleanno lontani”: è così che Enzo Paolo Turchi, in diretta al Grande Fratello 2024, rivela di aver trascorso ogni compleanno di sua moglie Carmen Russo al suo fianco fino ad oggi. Non sa ancora che, in realtà, sua moglie è a pochi passi da lui, pronta per sorprenderlo.

La sua apparizione avviene attraverso il famoso oblò della Casa, ma la reazione di Enzo Paolo Turchi è subito forte: il coreografo si commuove a rivedere la sua compagna di vita che, intanto, lo incoraggia a continuare così come sta facendo, perché il suo è, finora, “un percorso meraviglioso”.

Le parole emozionanti di Carmen Russo per Enzo Paolo Turchi

“Io e Maria siamo orgogliosissimi di te, di tutto quello che fai. – ha esordito Carmen Russo all’incontro col marito Enzo Paolo – Ti seguiamo tantissimo, sei fantastico e stai facendo un percorso meraviglioso. Ti tengo d’occhio, continui così perché poi voglio tornare a vederti.” La ballerina ha quindi continuato: “Maria è meravigliosa, fa sport, studia, e ti vuole vedere sempre sorridente, anche perché hai degli amici meravigliosi. Stai tranquilli perché va tutto bene e non stiamo facendo alcun sacrificio.” Passata la commozione, Enzo Paolo Turchi ha avvertito la moglie: “Non mi tradire!” “Ma quando, dopo 42 anni insieme?”, ha replicato ironica Carmen Russo. “Se mi tradisci rimango qua dentro!”, ha allora concluso il gieffino.

