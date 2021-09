Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo/ “In 37 anni ne abbiamo passate tante”

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Sposati dal 1987, il loro è un amore che dura da più di 38 anni e che, con il tempo, ha fatto innamorare anche il pubblico. Uniti, complici e ironici, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno condiviso, in tutti questi anni, non solo la vita privata, ma anche quella professionale riuscendo ad essere colleghi pur essendo marito e moglie. Un amore unico quello dei due artisti che è stao coronato dalla nascita, otto anni fa, di una bambina meravigliosa, Maria che ha stravolto la loro vita inondandola di amore.

Come tutte le coppie, anche Enzo Paolo e Carmen hanno dovuto affrontare molti difficili. «In questi 37 anni ne abbiamo passate tante. In sala prove comanda lui, riconosco la sua autorità di coreografo e creativo. Poi a casa facciamo i conti…», ha raccontato Carmen in un’intervista rilasciata a luglio 2020 nel salotto di Io e te.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, il racconto delle litigate

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si amano infinitamente, ma capita anche a loro di litigare. A raccontare le discussioni che solitamente capitano in casa è stata la stessa Carmen che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha parlato del suo rapporto di coppia.

«Litighiamo spesso, normalmente. Ma mai litigate di chissà che, roba di 10 minuti che rientrano nella quotidianità. (…) Lui ogni tanto fa la valigia e se ne va, ma poi torna con la scusa che ha dimenticato il documento. Poi mi chiede di cercarlo assieme a lui. Alla fine mi prende e ci abbracciamo», ha spiegato Carmen che, in casa, sente la mancanza del marito e della figlia Maria.

