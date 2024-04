erché Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024? Cos’è successo/ Lite contro tutti poco prima

Pietro Fanelli ha abbandonato l’Isola dei famosi 2024: televoto annullato e riaperto con gli altri naufraghi

Non c’è pace per il reality di Canale5 che in queste prime settimane ha perso ‘pezzi’ uno dietro l’altro per infortuni, ritiri volontari e squalifiche. L’ultimo annuncio in ordine di tempo è di pochi minuti fa: Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024. È l’account ufficiale del programma che con poche frasi comunica la decisione del ‘poeta’ di abbandonare: “Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi.

Isola dei famosi 2024, Francesco Benigno su squalifica: accuse e retroscena/ "Mi stava venendo un collasso"

Perché Pietro si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024? La domanda al momento non ha alcuna risposta. Il profilo social ufficiale del reality si è limitato ad annunciare la sua decisione soffermandosi sul fatto che il televoto che lo vedeva tra i protagonisti verrà annullato: “Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination, Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich.” Aggiungendo che si potrà votare per il nuovo televoto fino a lunedì 29 aprile (giorno della nuova puntata) e gli utenti che hanno votato verranno votati.

Incidente Isola dei famosi 2024, Greta Zuccarello contro Rosanna Lodi: "Colpita in testa"/ Lite nella notte

Perché Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024? I possibili motivi

Annunciato che Pietro Fanelli si è ritirato resta da capire perché lo ha fatto e cosa è successo. L’avventura del giovane nel reality condotto da Vladimir Luxuria non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo essere stato accusato di incoerenza e falsità soprattutto da Khady Gueye per aver sempre disprezzato il reality e poi aver deciso di farne parte, Pietro si è sempre dimostrato insofferente alle regole e poco incline a collaborare.

In queste prime settimane ha litigato con quasi tutti gli altri naufraghi e l’ultima violenta lite è avvenuta nelle scorse ore. Il naufrago, vivendo da solo su Playa Coco, è riuscito ad ottenere la pasta. Quando ha raggiunto i suoi compagni di avventura, però, ha ribadito più volte che la pasta era sua e non del gruppo, innescando così una lite con gli altri naufraghi. All’inizio non voleva dividerla poi dopo il rimprovero di Greta, Alvina, Matilde e Artur ha accettato di darne un po’ al gruppo ma allo stesso tempo quando Artur gli ha chiesto di lasciarne un po’ per la sera è sbottato: “Sono stufo delle regole, non c’è nessuno che ci comanda. Non voglio litigare però non attacchiamoci per niente. È un gioco. Se voglio anche il riso? Io sono generoso e vi do la mia pasta, se non mi date il vostro riso, sarà la gente a giudicarvi.” Sarà questo ennesimo scontro alla base del perché Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024?

Francesca Cipriani concorrente dell'Isola dei Famosi 2024?/ L'ex naufraga si candida

© RIPRODUZIONE RISERVATA