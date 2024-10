Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2024: chi è e carriera della maestra

A Ballando con le stelle 2024 nel cast di maestri troviamo anche Erica Martinelli, una delle novità di questa edizione attualmente in corso su Rai 1. La ballerina è stata arruolata da Milly Carlucci ed è stata affiancata a Furkan Palali, uno dei più attesi concorrenti di questa edizione: nonostante un inizio in salita, frutto di alcune difficoltà in pista e di posizionamenti in classifica non eccellenti, la coppia resta ancora in gioco e tenterà il tutto per tutto per proseguire la loro avventura il più a lungo possibile.

Erica Martinelli è una giovane ballerina classe 1996, ha 28 anni ed è originaria di Roma. Specializzatasi nello stile latino americano, pur avendo approcciando anche a differenti stili come il classico e il moderno, vanta un palmares di vittorie e riconoscimenti decisamente notevole, vincendo anche la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 2014 e 2015. Quest’anno è arrivata invece la chiamata di Milly Carlucci: la conduttrice ha rivoluzionato il cast di maestri di Ballando con le stelle 2024 e, fra i nuovi innesti, ha voluto puntare anche sul suo talento.

Erica Martinelli e Furkan Palali, difficoltà in pista ma sono ancora in gioco

Il debutto di Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2024 è stato per lei indubbiamente emozionante, nonostante un inizio a rilento. Al fianco del suo partner di danza Furkan Palali, il popolare attore turco della soap opera Terra Amara, nelle prime puntate di questa edizione hanno faticato a racimolare consensi dalla giuria. Nonostante la loro affinità professionale, l’attore non si è ancora del tutto sciolto e ha spesso ricevuto critiche dalla giuria, alle quali Furkan ha risposto ribadendo di essere un attore e non un ballerino.

Solo nella scorsa puntata si è registrato un lieve miglioramento e la coppia, nonostante un non ottimale piazzamento in classifica, è comunque rimasta in gioco evitando anche il ballottaggio per l’eliminazione finale. Nonostante le difficoltà riscontrate, Erica Martinelli e Furkan Palali sono molto uniti e proseguono affiatati la loro avventura tv, supportati anche dall’affetto dei telespettatori.