Sono numerose le new entry a Ballando con le stelle 2024, la nuova edizione del dance show di Rai1 che ha preso il via due settimane fa. Milly Carlucci ha significativamente rivoluzionato il cast dei ballerini professionisti con numerosi nuovi innesti, da Carlo Aloia e Giovanni Pernice sino alla giovanissima Erica Martinelli, che gareggia in coppia con l’attore turco Furkan Palali. Ma chi è la nuova coach del programma e qual è la sua carriera?

Matilde e Eleonora, figlie Caressa e Benedetta Parodi/ "Rischiato nostra vita", retroscena su Pechino Express

Originaria di Roma, classe 1996, Erica Martinelli ha fatto della danza la sua passione e vocazione per la vita; nel corso degli anni si è specializzata nello stile latino americano ma ha ampliato i suoi orizzonti anche verso altri generi, come il classico e il moderno. Tantissimi i traguardi raggiunti in carriera così come innumerevoli le vittorie nelle competizioni nazionali, inclusa la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 2014 e 2015. Per quanto riguarda la sua vita privata, la giovane ballerina professionista è estremamente riservata: al momento non ci sono informazioni precise su un presunto fidanzato al suo fianco.

Samuel Santarelli, chi è ballerino di Benedetta Parodi Ballando con le stelle 2024/ Da Amici ai grandi palchi

Erica Martinelli e Furkan Palali: inizio in salita a Ballando con le stelle 2024

Erica Martinelli ha debuttato quest’anno come ballerina professionista a Ballando con le stelle 2024, selezionata da Milly Carlucci per ampliare il cast di coach. Ad accompagnarla in questa avventura è il concorrente Furkan Palali, celebre attore turco nonché divo dell’amatissima soap opera televisiva Terra Amara. Il loro percorso nel dance show di Rai1 in realtà è iniziato in salita; sia nel corso della prima che della seconda puntata, infatti, la coppia si è piazzata all’ultimo posto nella classifica generale.

Incidente Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: balla nella terza puntata?/ Ecco come sta

Non un grande inizio per loro, dunque, ma possono avere ampi margini di miglioramento e scalare la graduatoria già a partire dalla prossima puntata; Furkan Palali gode comunque di un’ampia schiera di fan e sui social in molti, soprattutto i suoi affezionati telespettatori, fanno il tifo per lui.